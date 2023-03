Joana Sanz decidió separarse de Dani Alves y le dedicó una emotiva carta de despedida

Frente a la noticia de querer separarse del futbolista Dani Alves , Joana Sanz había salido a desmentir esta información que circuló en varios medios españoles, pero ahora por medio de su cuenta personal de Instagram informó que se divorciará de él.

En una carta escrita que compartió con sus seguidores, dio a conocer sus sentimientos y qué la llevó a tomar esta difícil decisión: "Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta, siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre cariñoso".

"Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos… Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, divertida, fiel y humana": expresó Joana.

En el escrito dejó evidenciado cómo han sido meses muy difíciles para ella, pero que sin importar que ahora ya no estarán juntos como pareja, lo seguirá apoyando en esta situación tan angustiante para Dani Alves: "A pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado, sigo y seguiré estando, pero de otra forma".

"Lo amo y lo amaré siempre, pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma… Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida… Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean": concluyó la expareja del brasileño.

Sanz ya había ido a visitar al futbolista a la cárcel Brians donde se encuentra detenido, para mostrarle así todo su apoyo, sin embargo, luego de que salieran más pruebas respecto al caso, la situación entre los dos se fue deteriorando, lo que reavivó los rumores de crisis en la pareja, que ahora se confirman.

Joana Sanz y Dani Alves se cocieron porque ambos tenían el mismo círculo social en Barcelona, cuando él jugaba en el F.C Barcelona, y luego se casaron en secreto en Formentera en el año 2017, después de mudaron juntos a París en la etapa en la que él jugaba con el Paris Saint-Germain.