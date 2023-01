Esposa de Dani Alves demuestra su apoyo al jugador, a pesar de estar destrozada

El futbolista Dani Alves sigue estando en juicio tras las acusaciones de una joven de 23 quien aseguró que en medio de una noche de fiesta en Sutton, un bar de Barcelona, el hombre, presuntamente, la habría violado en un baño el pasado 30 de diciembre. A su vez, la víctima asegura que no quiere una compensación económica, ya que su interés está en que él pague sus actos en la cárcel.

El jugador de la Selección Brasil fue trasladado luego de tres días, por motivos de seguridad, al módulo de ingresos de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovire, ubicada en la ciudad donde acontecieron los hechos, para que allí se le sea asignada una celda.

No obstante, una de las personas que más se ha visto afectadas con todo lo acontecido, fuera de la joven víctima y el acusado, ha sido Joana Sanz, la esposa del jugador, quien hizo unas fuertes declaraciones al medio Antena 3: "He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

A pesar de esto, es importante tener destacar en este caso que Dani Alves ha dado tres testimonios sobre lo ocurrido en dicho bar, sin embargo, ha tenido varias contradicciones. En el ultimo de estos, el brasilero confesó que sí tuvieron relaciones sexuales, pero aseguró que fueron consensuadas.

Tras conocerse la noticia de su traslado, la esposa del deportista, quien es una modelo y empresaria española, subió una historia a sus redes sociales en la que escribió: "Corazón, aguanta tanto dolor por favor". Este es un mensaje con el que la mujer demuestra lo difícil que ha sido todo esto para ella.

Además, no es un detalle menor el hecho de que tan solo hace unos días su madre falleció a causa de un tumor, por lo que el duelo no ha sido fácil de llevar para ella.

Así mismo, redactó un importante mensaje: "pido por favor a los medios que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida".

Es importante resaltar que el testimonio de la víctima, cuya identidad sigue en el anonimato, ha sido bastante claro y corresponde a varias de las pruebas que se han presentado, lo cual llevó a que el futbolista, quien fue desvinculado de Pumas en México, decidiera cambiar de abogado.

Por otra parte, Dinorah Santana, exesposa y actual agente de Dani Alves, también se ha pronunciado al respecto y ha reafirmado su apoyo al hombre con quien tuvo un matrimonio de diez años: "es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal", le comentó al medio Telecinco.