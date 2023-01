¿Joana Sanz, esposa de Dani Alves, le habría pedido el divorcio tras la denuncia por abuso sexual?

Joana Sanz se vio involucrada en todo este indignante caso, que se hizo mediático, debido a que capturaron a su esposo Dani Alves por el presunto delito de violación sexual, en el cual la víctima afirmó que el pasado 30 de diciembre, en una reconocida discoteca llamada Sutton en la ciudad de Barcelona, habrían sucedido los hechos.

'El programa de Ana Rosa', medio de comunicación español, dio a conocer que, supuestamente, Joana Sanz habría tomado la decisión de divorciarse del brasileño y fueron sus abogados quienes le notificaron esta información.

Te puede interesar: Esposa de Dani Alves demuestra su apoyo al jugador, a pesar de estar destrozada

Publicidad

Según detallan, ella pidió visitarlo en la cárcel para hablar, pero él se habría negado ante esta solicitud por parte de su pareja. Cabe destacar que, desde el inicio del juicio, la modelo se expresó asegurando que confiaba en la fidelidad de este hombre y que él no sería capaz de realizar tal suceso.

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto, yo he tenido que presenciar muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido, si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", escribió en sus redes sociales la empresaria.

Sin embargo, frente a la noticia de querer separarse de él, Joana Sanz salió a desmentir esta información que se dio a conocer durante el programa español, en el que además se afirmó que esa noche, Dani Alves, le habría cambiado los planes a su esposa para que no lo acompañara a la fiesta.

Captura de pantalla de las historias de Joana Sanz.

También desmiente que, supuestamente, su decisión fuera porque creyera el relato de la víctima o algo parecido a lo que están especulando los tabloides.

Conoce más: Jaafar Jackson, sobrino del 'Rey del pop', protagonizará el biopic 'Michael'

Publicidad

Dani Alves se encuentra en este momento en prisión preventiva, su abogado Cristóbal Martell estaría esperando poder presentar un recurso de apelación para otorgarle la libertad provisional. Algo que parece imposible dado que salieron a luz nuevos testigos y detalles que podrían ayudar al testimonio de la española.

Según el diario 'La Vanguardia', el futbolista, quien lleva diez días recluido en una cárcel de Barcelona, se mostró muy sereno y tranquilo ante la situación y expresó que: "aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años, he superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas, esta será una más que pasará, no me asusta nada".