Lina Tejeiro y su testimonio de lucha: se sometió a su segunda extracción de biopolímeros

Desde el 2020, Lina Tejeiro ha revelado parte de lo que ha sido su proceso con la extracción de biopolímeros que sin tener pleno conocimiento le inyectaron en 2014. La actriz se ha abierto con sus seguidores y les ha contado algunos detalles de lo que ha vivido por culpa de esto, pues a pesar de que atraviesa un proceso personal también se ha interesado en generar consciencia.

Su primera intervención para retirar estas macromoléculas se dio en julio de 2020, luego de que durante seis años no presentara ningún tipo de síntoma: "todo tiene una consecuencia que terminé pagando. Yo empecé a sentir que se me adormecían las piernas y de pronto era un chuzón en una nalga, pero no entendía por qué", reveló en una entrevista en su canal de YouTube.

En un íntimo relato, Lina Tejeiro mencionó que debido a que su masa muscular creció gracias al ejercicio, especialmente aquel que realizó durante la pandemia, esto empezó a oprimir los biopolímeros y hacer que su cuerpo identificara algo extraño y desde ese momento inició a rechazarlos y con ello se generaron sus quebrantos de salud.

Luego de la primera intervención de extracción, esta actriz tomó esto como una forma de darle voz a las mujeres que están atravesando por esta misma situación y verse como un instrumento para generar consciencia frente a esta problemática.

Es importante tener en cuenta que el retirar los biopolímeros conlleva varias intervenciones, dado que estos se pegan directamente al músculo y es muy difícil quitarlos en su totalidad, por lo que es necesario eliminar la mayor cantidad posible. Es por ello que lamentablemente en septiembre de 2022, Lina Tejeiro empezó a experimentar nuevamente síntomas relacionados con esto.

Por medio de un recuento con fotografías, la actriz confesó que tanto su espalda como la cicatriz de sus glúteos se inflamaron y le dolieron, motivo por el cual fue hospitalizada. Así mismo, contó que después de que le dieron de alta le salió una gran alergia en todo su rostro.

Debido a esto, ella sabía que debía someterse a una nueva cirugía de extracción, por lo que entrenó lo necesario para llegar bastante fuerte a un procedimiento que es muy doloroso y delicado.

Su segunda operación fue el 12 de enero de 2023 y quiso compartir con sus seguidores un video en el que es posible observar, de forma desenfocada, cómo se veían sus glúteos en medio de la intervención quirúrgica, así que se notó cómo abrieron su piel y se podían escuchar algunos de los comentarios del cirujano, quien reveló que los biopolímeros migraron hasta la espalda.

Finalmente, confesó que pudo volver a sentarse el 28 de enero de este mismo año: "un año lleno de amor, victorias y aprendizajes ❤️‍🩹". Cabe destacar que el mismo día de la operación ella compartió un video en el que explicó los motivos de su ausencia en las redes sociales y detalló que todo se debía a sus dolores por causa de estas macromoléculas.