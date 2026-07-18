Charlie Zaa se pronunció luego de que la Fiscalía le ocupara bienes por miles de millones

El pasado 17 de julio, la Fiscalía dio a conocer que le embargó propiedades al cantante Charlie Zaa, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, para iniciar un proceso de extinción de dominio. De acuerdo con la entidad, los bienes habrían sido adquiridos con dineros del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); sin embargo, el caso continúa en investigación.

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Las propiedades objeto de la medida corresponden a dos discotecas, un hotel y un centro comercial, cuyo avalúo supera los 45 mil millones de pesos. Según la investigación, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien fue cabecilla de ese grupo armado, habría utilizado a terceros para mover dinero y ocultar su procedencia ilícita.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el artista publicó un comunicado en sus redes sociales para referirse al proceso. En el mensaje explicó que decidió pronunciarse por respeto a las personas que han seguido su carrera y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

“Durante más de treinta años he construido mi carrera, mi nombre y el patrimonio de mi familia con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación. Por respeto a quienes me han acompañado durante este camino, considero necesario hacer la siguiente aclaración”, se lee en el documento.





En el mismo comunicado, reiteró que el proceso judicial aún se encuentra en curso y señaló que no existe una decisión definitiva. Además, indicó que ejercerá su derecho a presentar las pruebas correspondientes para demostrar el origen de su patrimonio.

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“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”.

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Asimismo, el cantante hizo referencia a la presunción de inocencia, al señalar que hasta el momento no existe una sentencia en su contra y que el proceso apenas avanza en una etapa inicial. De esta manera, insistió en que la defensa tendrá la oportunidad de exponer los elementos con los que busca sustentar la legalidad de los bienes que hacen parte de la investigación.

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Mientras el trámite judicial continúa, Charlie confirmó que mantendrá sus compromisos profesionales. De hecho, su próxima presentación permanece programada para el 8 de agosto en Cuernavaca, México, por lo que seguirá adelante con su agenda artística mientras avanza el proceso.