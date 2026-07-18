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Qué dijo Charlie Zaa tras embargo de la Fiscalía por más de 45 mil millones de pesos - CaracolTV

El cantante girardoteño publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram detallando en qué va el proceso y revelando que continuará con sus compromisos laborales.

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Charlie Zaa se pronunció luego de que la Fiscalía le ocupara bienes por miles de millones

El cantante girardoteño publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram detallando en qué va el proceso y revelando que continuará con sus compromisos laborales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Charlie Zaa habló luego del embargo de la Fiscalía a sus propiedades en Girardot e Ibagué.
Charlie Zaa habló luego del embargo de la Fiscalía a sus propiedades en Girardot e Ibagué.
Foto: Instagram @zaacharlie