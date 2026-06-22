Así fue la lujosa celebración del cumpleaños de Lorelei Tarón: Falcao la sorprendió

La mujer recibió su cumpleaños el pasado 17 de junio en Estados Unidos, rodeada de toda su familia, pero en esa primera celebración no pudo estar el máximo goleador de la Selección Colombia, pues estaba cubriendo el partido de la ‘Tricolor’ contra Uzbekistán, como comentarista.

Lea también: Lorelei Tarón habló de momento difícil en su matrimonio con Falcao: “Me sentía sin valor”



“Quiero enviarle un mensaje a mi amada esposa, que está de cumpleaños hoy y no la puedo acompañar, así que desde el DF le deseo un feliz cumpleaños”, dijo Radamel Falcao en medio de la transmisión de ese día.

Pero el ‘Tigre’ no se iba a quedar con las manos cruzadas y organizó una cena y una celebración con sus amigos y familiares más cercanos. Entre los invitados estuvieron Fredy Guarín y Andreína Fiallo, que al parecer le dieron una nueva oportunidad a su amor después de 10 años de separados.

La cantante y escritora compartió en su Instagram las fotos en la reunión que planeó su esposo. “Los amamos”, “que bella Lore, feliz cumple”, “las lindas y ESPOSAS, con las lindas”, “amo la foto donde están con Fredy Guarín y Andreína Fiallo, que viva el amor y seguramente ustedes son ejemplo. Van a ser muy especiales e importantes en esta nueva etapa para ellos…”, fueron unos de los comentarios amorosos que recibieron en la publicación.



Publicidad

Cómo se conocieron Falcao García y Lorelei Tarón

Todo comienza cuando Falcao viaja a Argentina en el 2006 para jugar en River Plate y durante ese año, ambos asistían a la misma iglesia, pero jamás se habían mirado con ojos de amor, solamente eran compañeros. Desde ese entonces, Lorelei era una joven aficionada por la música y tenía muy poco interés por el fútbol.

Publicidad

Sin embargo, fueron pasando los días y Falcao logró conquistarla; ella le aceptó su primera cita, que fue a una cena con los compañeros de River Plate. En esa reunión estaban las esposas, novias y familias de los jugadores, por lo que el encuentro de ellos se sintió muy formal.

Sin embargo, formalizaron su relación un año después de haber salido por primera vez y SE casaron en el 2007, creando una de las parejas más estables. Hoy en día llevan más de 18 años juntos y han formado una gran familia con cinco pequeños.