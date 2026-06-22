Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
EFÉ
Shakira, en partido de Argentina
Fredy Guarín y Andreína Fiallo
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuántos años tiene Lorelei Tarón, la esposa de Falcao: fiesta que él le organizó

Imágenes de la celebración del cumpleaños de Lorelei, esposa de Radamel Falcao, exdelantero de la 'Tricolor', celebridades que asistieron y en dónde homenajearon su fecha especial

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así fue la lujosa celebración del cumpleaños de Lorelei Tarón: Falcao la sorprendió

Lorelei Tarón, cantante y escritora argentina que está casada con el ‘Tigre’, celebró por lo alto su cumpleaños número 38. El festejo se hizo en un elegante lugar en Miami, Florida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Lorelei Tarón
Lorelei Tarón
Foto Instagram: @loreleitaron