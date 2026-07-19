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Cábala de Messi para la final del Mundial 2026, también lo hizo en Qatar 2022

El 10 de la Selección Argentina confundió a sus seguidores con el mensaje que compartió en sus redes sociales justo al saber que disputaría la final de la Copa Mundial 2026.

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La extraña coincidencia de Messi al pasar a la final del Mundial 2022 y 2026, ¿es cábala?

El 10 de la Selección Argentina confundió a sus seguidores con el mensaje que compartió en sus redes sociales justo al saber que disputaría la final de la Copa Mundial 2026.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Coincidencia de Messi en las finales del Mundial 2022 y 2026
Coincidencia de Messi en las finales del Mundial 2022 y 2026
Foto: AFP / SHAUN BOTTERILL