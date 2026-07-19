La extraña coincidencia de Messi al pasar a la final del Mundial 2022 y 2026, ¿es cábala?

Lionel Messi, sin duda, es una de las grandes estrellas de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Esto se debe a que podría ser la última vez que sus fanáticos y los hinchas de la Albiceleste lo verán en una Copa del Mundo. Por esta razón, la expectativa alrededor del capitán argentino ha sido constante durante todo el campeonato.

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Las miradas están sobre él desde el principio de la competencia y, precisamente, muchos quedaron sorprendidos con uno de sus mensajes cuando se confirmó que la Scaloneta disputaría la siguiente estrella frente a la Selección de España. La publicación rápidamente generó comentarios entre los seguidores del campeón del mundo.

Mensaje de Messi

Por medio de su cuenta de Instagram, ‘La Pulga’ compartió varias fotos para celebrar su paso y el de sus compañeros a la final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la forma en la que lo hizo ha hecho que muchos se pregunten si se trata de una cábala personal o de una simple coincidencia.





Y es que, hace cuatro años, justo cuando la Selección Argentina pasó a la final del Mundial de Qatar 2022, el jugador escribió: “A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos”.

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Ahora, el pasado 15 de julio, el futbolista lo volvió a hacer, pues compartió una serie de instantáneas en las que se ve exactamente el mismo texto acompañando la celebración y el orgullo por estar en la gran final, repitiendo palabra por palabra el mensaje publicado cuatro años atrás.

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Aunque algunos lo pasaron por alto, otros no dejaron que pasara desapercibido y se preguntan si se trató de un accidente del equipo del ‘10’ de Argentina, si es una broma o si, efectivamente, es una cábala del ídolo antes de disputar el partido más importante del torneo.

