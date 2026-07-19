Novia de Lamine Yamal le envía un mensaje antes de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal está jugando su primer mundial con la Selección Española y llegó a la final de la copa del mundo después de haber sido titular en seis de los siete partidos de su equipo, debido a su corta edad y a su reputación, son muchos los que están pendientes de él.

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Asimismo, otro tema que ha sonado bastante es su nueva relación sentimental, esto, ya que en el 2025 mantuvo un romance bastante conocido con la cantante argentina Nicky Nicole, sin embargo, en noviembre del mismo año terminaron.

Novia de Lamine Yamal

Desde mayo del 2026 se hizo público que el joven, quien cumplió 19 años en pleno mundial de fútbol, está en un noviazgo con una joven influenciadora llamada Inés García y quien se ha robado la atención de las cámaras y los medios.





A solo horas del partido que determinará si será Argentina o España quien se quede con la nueva estrella para su selección, no solo son los futbolistas quienes se preparan, sino también sus familiares.

Por medio de sus redes sociales, la pareja del español compartió una foto en la que aparecen los dos sonrientes frente a la cámara, él está usando su uniforme de la selección absoluta y ella un look completamente negro, ambos con gafas oscuras.

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Pero lo que llama la atención es el mensaje que Inés García escribió: “Feliz día mi amor, te lo mereces”. Esto, debido a que es su primer mundial y, además, logró llegar a la final de la copa más anhelada.

Mira la foto aquí:

Novia de Lamine Yamal Foto: Instagram @ineesgaarcia /lamineyamal

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Quién es Lamine Yamal, de la Selección de España

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Barcelona, aunque su historia familiar está ligada al continente africano. Su madre, Sheila Ebana, es originaria de Bata, en Guinea Ecuatorial, mientras que su padre, Mounir Nasraoui, nació en Larache, Marruecos. Además, su nombre tiene un significado especial, ya que fue elegido en honor a las personas que brindaron apoyo económico a sus padres antes de su nacimiento.

Cuando tenía tres años, sus padres se separaron y él pasó a vivir con su madre en Granollers, ciudad en la que dio sus primeros pasos en el fútbol. A medida que comenzó a destacar y anotar goles, adoptó una celebración muy particular: formar con los dedos el número 304, en referencia a los últimos tres dígitos del código postal del lugar donde creció.

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A los seis años llamó la atención del Barcelona, que lo invitó a incorporarse a los entrenamientos de La Masia, la reconocida cantera del club. Durante la temporada 2022-2023, el entonces entrenador Xavi Hernández decidió incluirlo en las prácticas del primer equipo, pese a que todavía no contaba con un contrato firmado. Finalmente, con apenas 15 años y 290 días, debutó con el Barcelona y estableció un nuevo récord al convertirse en el futbolista más joven en disputar un partido de LaLiga.