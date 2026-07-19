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Novia de Lamine Yamal le envía un mensaje antes de la final del Mundial 2026 - CaracolTV

Inés García está lista para ver a la estrella de la Selección Española disputar la final de la copa del mundo contra Argentina este 19 de julio, te contamos qué le dijo a Lamine Yamal.

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Novia de Lamine Yamal le envía un mensaje antes de la final del Mundial 2026

Inés García está lista para ver a la estrella de la Selección Española disputar la final de la copa del mundo contra Argentina este 19 de julio, te contamos qué le dijo a Lamine Yamal.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Novia de Lamine Yamal
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Foto: Instagram @ineesgaarcia /lamineyamal