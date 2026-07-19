Rey de España les hizo promesa a los jugadores de la Selección Roja y la cumplió

España y Argentina disputan la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, también conocido como MetLife Stadium. Allí, muchas figuras importantes están reunidas para presenciar el encuentro más importante de la competencia.

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Rey Felipe cumplió promesa a la Selección Española

En la fase de grupos, el monarca español asistió a uno de los partidos de España. Se trató del juego con Uruguay, en México, en el que la Selección Roja superó a su oponente por la mínima diferencia, con un gol de Álex Baena.

Tras el triunfo de la selección absoluta, el Rey de España les habría dicho a los jugadores: “Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello”, documentaron varios medios españoles.





Desde entonces, la promesa había quedado en el aire, sin saber si realmente el monarca la cumpliría, hasta el encuentro entre Argentina y España en la final del Mundial 2026. Y es que, durante el himno español, las cámaras enfocaron al Rey Felipe cumpliendo con su promesa.

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Sonriente y observando el campo de juego, el monarca se hizo presente en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, al parecer, acompañado de su familia: su esposa, la reina Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El Rey Felipe de España está presente en la final del mundial pic.twitter.com/nT28aRXknc — Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) July 19, 2026

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Durante el Mundial de Fútbol, el monarca ha manifestado su apoyo a los jugadores en más de una oportunidad. De hecho, en las redes sociales de la Casa Real española compartieron un video de su alegría al saber que triunfaron sobre la selección francesa y pasarían a la final.

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“¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @sefutbol!”, se puede leer en la publicación.