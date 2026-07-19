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Promesa del Rey Felipe a la Selección de España en la Final del Mundial 2026

En la final del Mundial 2026 el Rey de España se robó todas las miradas, pues en la fase de grupos les había hecho una promesa muy especial a los jugadores de su selección nacional.

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Rey de España les hizo promesa a los jugadores de la Selección Roja y la cumplió

En la final del Mundial 2026 el Rey de España se robó todas las miradas, pues en la fase de grupos les había hecho una promesa muy especial a los jugadores de su selección nacional.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Promesa del Rey Felipe a la Selección de España.
Promesa del Rey Felipe a la Selección de España.
Foto: AFP