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Cuál fue la promesa que le hizo Martín Elías Jr. a Yeison Jiménez antes de morir - CaracolTV

Martín Elías Jr. confesó que antes de la muerte de Yeison Jiménez le había prometido darle una de las pertenencias de su abuelo Diomedes Díaz; sin embargo, este detalle no se logró entregar.

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Martín Elías Jr. confesó cuál fue la promesa que no le pudo cumplir a Yeison Jiménez

Aunque no logró cumplir con una petición del cantante de música popular, el vallenatero confesó que planea tener un noble gesto con la familia de su gran amigo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Martín Elías Jr. se sinceró sobre su amistad con Yeison Jiménez.
Martín Elías Jr. se sinceró sobre su amistad con Yeison Jiménez.
Foto: Instagram @martineliasjr