Martín Elías Jr. confesó cuál fue la promesa que no le pudo cumplir a Yeison Jiménez

En una entrevista para el podcast de Caracol Televisión Historias con Ritmo, Martín Elías Jr. habló sobre distintos momentos relacionados con su papá, Martín Elías, y su abuelo, Diomedes Díaz. Durante la conversación también recordó a Yeison Jiménez, con quien construyó una amistad a partir de varios encuentros en escenarios y aeropuertos.

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Uno de los momentos que más llamó la atención del episodio fue cuando se refirió a la promesa que le hizo al cantante de música popular antes de su fallecimiento. Cabe aclarar que 'El Aventurero' murió el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta, hecho que conmocionó a sus seguidores y a varias figuras de la música colombiana.

Qué promesa le hizo Martín Elías Jr. a Yeison Jiménez antes de morir

Durante la conversación, el intérprete de 'Labios negros' contó que desde mucho antes de conocer personalmente a Jiménez ya seguía su carrera. Explicó que es de Cúcuta y que en esa ciudad era frecuente escuchar la música del intérprete, por lo que se convirtió en uno de sus seguidores.



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Además, recordó que el primer encuentro entre ambos ocurrió en un concierto realizado en Medellín, donde también participaron Rafa Pérez y Jessi Uribe. A partir de ese momento comenzaron a coincidir en diferentes oportunidades, especialmente en los aeropuertos, donde compartían conversaciones cada vez que sus agendas coincidían.

Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció y Jiménez le expresó su deseo de tener algún objeto que hubiera pertenecido a Diomedes Díaz, debido a que era un gran admirador del llamado 'Cacique de La Junta'.

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Frente a esa solicitud, el joven aceptó la idea, aunque le hizo una propuesta adicional. Según contó en la entrevista le pidió que grabaran una canción juntos para todos sus admiradores, fusionando de esta forma dos de los géneros musicales más queridos por los colombianos.

Sin embargo, ese proyecto no pudo concretarse antes de la muerte del intérprete de música popular: "Pero lastimosamente no pude y hace poco me encontré en unos premios a la hermana junto a Ciro Quiñonez y le manifesté la idea de poder darle a ellas como familia ese detalle de mi abuelo que no le pude dar a él", explicó.

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Finalmente, el cantante dijo que continúa buscando un objeto que haya pertenecido a su abuelo para cumplir con ese compromiso, añadiendo que podría tratarse de una camisa o alguna otra prenda que conserve la familia. No obstante, señaló que él no tiene muchas pertenencias de su abuelo, por lo que actualmente está revisando entre sus familiares para encontrar un detalle que pueda ser significativo.