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Quién es la mamá de Ilenia Antonini: actuaron juntas en 'Mujeres al límite', de Caracol Televisión

Conoce aquí quién es la mamá de la actriz y cantante Ilenia Antonini, también es famosa y reconocida por participar en 'Padres e Hijos', 'Pedro, el escamoso' y 'Mujeres al límite'.

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Famosa actriz actuó con su mamá cuando era niña en ‘Mujeres al Límite’, y no fue fácil

Ilenia Antonini, hija de Morella Zuleta, actriz de ‘Padres e Hijos’, contó cómo fueron sus inicios en el mundo actoral y la pieza clave que fue su madre durante este proceso.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Ilenia Antonini
Ilenia Antonini
Foto Instagram: @ileniazul