Famosa actriz actuó con su mamá cuando era niña en ‘Mujeres al Límite’, y no fue fácil

La colombo-italiana recordó en ‘Día a Día’ cuál fue su primera aparición en la pantalla grande y, además, habló sobre las estrategias de estudio que su madre le enseñó para poder aprenderse los libretos y sonar más natural.

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A pesar de que la progenitora siempre estuvo en el mundo actoral, no estaba de acuerdo con que Ilenia siguiera sus pasos; pero, a los cuatro años de ella, le permitió hacer comerciales con Isabela Santodomingo.

Fue ahí cuando Morella descubrió que su hija amaba actuar y por eso decidió apoyarla completamente y conseguirle clases de actuación con la actriz Victoria Hernández. La colombo-italiana debutó en el cine en el año 2007, cuando ella tenía siete años, en la película colombiana ‘Esto huele mal’, que fue dirigida por Jorge Alí Triana y está basada en el atentado del Club El Nogal que ocurrió en Bogotá en el 2003. Además, la película tuvo la participación de Valerie Domínguez, Morella Zuleta y Diego Cadavid.

A pesar de tener la misma pasión, las familiares no han podido compartir mucho en escenarios y producciones; solamente en la película mencionada, en una obra de teatro de hace algunos años y en ‘Mujeres al Límite’, exitosa producción de Caracol, en la que interpretaban el mismo rol que tienen en la vida real: mamá e hija.





“Era una historia en la que se tenía que dudar si mi mamá era realmente mi mamá, y como mi mamá y yo no nos parecemos tanto… realmente yo creo que yo soy parecida a mi mamá, pero en colores muy distintos, como mi mamá es crespa, yo soy lisa, entonces no se ve a primera vista”, agregó Ilenia Antonini.

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Ilenia, que se comprometió hace tres años, habla tres idiomas, italiano, español e inglés, y tiene la facilidad de adaptarse a distintos acentos del mundo, como en el caso del castellano, ya que, gracias a esto, logró su papel de Sol Franco en la producción ‘La reina de indias y el conquistador’, de Caracol Televisión.

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Además de ser actriz, ella también canta y participó en la primera edición de ‘La Voz Kids’, fue escogida por Maluma, pero salió de la competencia en la ronda de batallas, donde interpretó ‘Nunca me acuerdo de olvidarte’ de Shakira.

Quién es Morella Zuleta, madre de Ilenia Antonini

Morella Zuleta González nació en Cali el 29 de agosto de 1974, es actriz y bailarina colombiana. Cuando estaba en el colegio, decidió que su bachillerato debía tener un enfoque artístico y estudió coreografía de la danza, actuación y doblaje en Roma, Italia. Igual que su hija ha participado en varias producciones por la facilidad de hablar varios idiomas.

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Estuvo presente en ‘La niña’, ‘Mujeres al límite’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Padres e hijos’, ‘María madrugada’, ‘El auténtico Rodrigo Leal’, ‘Pedro, el escamoso’ y ‘Dora, la celadora’.