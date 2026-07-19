Piqué asistió a la final del Mundial 2026: esto hizo mientras sonaba ‘Dai Dai’ de Shakira

Shakira se robó todas las miradas con su presentación en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. La barranquillera interpretó su éxito ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy e incluso bailó junto a los Ghetto Kids, en uno de los espectáculos más comentados de la jornada.

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Además de su talento, el vestuario y los halagos por su belleza, en redes sociales un tema adicional se ha convertido en tendencia. Esto se debe a que Gerard Piqué fue captado por algunos asistentes al Estadio New York New Jersey, donde siguió de cerca el encuentro junto a sus hijos.

Piqué y Shakira en el Mundial 2026

El español no se podía perder la gran final que involucra a su selección, con la que ganó la Copa Mundial en 2010; contra la Argentina de Lionel Messi, y llegó junto a sus hijos, Milan y Sasha, para disfrutar del fútbol, pero también de la presentación de la barranquillera, que era uno de los momentos más esperados del evento.





En un video compartido en redes sociales se ve al hijo menor de la cantante muy feliz y preparado para disfrutar del juego. Sin embargo, lo que llama la atención es que está entretenido interpretando ‘Dai Dai’, la cual suena en los altavoces del estadio mientras espera el inicio del compromiso.

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En ese momento, la cámara se mueve un poco y queda en evidencia que Piqué está sentado a su lado, completamente en silencio y mirando el campo de juego, en el que se estaban desplegando las banderas de Argentina y España.

HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

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Los comentarios no se han hecho esperar y muchos resaltan a la barranquillera, pues este es el cuarto Mundial en el que Shakira hace presencia con la banda sonora oficial del evento deportivo más importante del fútbol.

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De la misma forma, algunos comentan la ubicación en la que están disfrutando del juego, pues previamente se les había visto en los palcos de los estadios y, en esta oportunidad, están en otro lugar del escenario deportivo, un detalle que también generó diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales.