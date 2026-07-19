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Piqué vio a Shakira en la final del Mundial 2026: esto hizo mientras sonaba ‘Dai Dai’

En redes se ha hecho viral un video que deja en evidencia que Piqué y Shakira se encuentran en el mismo lugar después un tiempo de no ser captados juntos, ¿habrá un reencuentro entre los dos?

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Piqué asistió a la final del Mundial 2026: esto hizo mientras sonaba ‘Dai Dai’ de Shakira

En redes se ha hecho viral un video que deja en evidencia que Piqué y Shakira se encuentran en el mismo lugar después un tiempo de no ser captados juntos, ¿habrá un reencuentro entre los dos?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Piqué está en la final del Mundial, donde Shakira se presentó
Piqué está en la final del Mundial, donde Shakira se presentó
Foto: Instagram @Shakira / @3gerardpique