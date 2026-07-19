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Presentaciones en la Final del Mundial 2026, Shakira, Justin Bieber, Madonna y más

Las esperadas presentaciones de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y más en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 han dejado a más de uno con la boca abierta.

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Medio tiempo del Mundial 2026: Madonna entró escoltada por los brasileños Ronaldinho y Ronaldo

Las esperadas presentaciones de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y más en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 han dejado a más de uno con la boca abierta.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Madonna se presentó en la final del Mundial 2026
Madonna se presentó en la final del Mundial 2026
Foto: AFP / KEVIN WINTER