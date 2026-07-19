Medio tiempo del Mundial 2026: Madonna entró escoltada por los brasileños Ronaldinho y Ronaldo

La emoción por la Final de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá crece con cada segundo. Además de saber quién será el nuevo campeón del mundo, los ojos del público también están en las presentaciones musicales y en los famosos que harán parte de la clausura y del medio tiempo del Mundial.

Medio tiempo de la Final del Mundial 2026

La primera en salir fue Madonna, quien además de sorprender por la escenografía, se robó todas las miradas al salir escoltada a la cancha por los brasileños Ronaldinho y Ronaldo, quienes también fueron protagonistas del show.

Madonna with Ronaldo and Ronaldinho to kick off the halftime show 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/LdzcpaQ9cv — B/R Football (@brfootball) July 19, 2026

Por otro lado, la presentación de BTS fue uno de los momentos donde los asistentes al partido más gritaron y aplaudieron. Los cantantes interpretaron su éxito 'Dynamite'.



📸 - BTS ARE CONQUERING THE WORLD CUP FINAL HALF-TIME SHOW! pic.twitter.com/8Eh5r5tXt7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

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Finalmente, otro de los nombres que había sonado bastante era el de Justin Bieber, quien llegó al escenario solo con su guitarra y encantó a los asistentes.

Justin Bieber performs during the Halftime Show at the FIFA World Cup 2026 Final. pic.twitter.com/Wjjrpwiq8C — InMusic (@_inmusic_) July 19, 2026

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Shakira y Burna Boy se presentaron en el medio tiempo del Mundial 2026 y llegaron con la sorpresa más esperada por todos, se trató de la presencia de los ghetto kids.

Shakira performing ‘Dai Dai’ at the World Cup Final Halftime show. pic.twitter.com/aJzNr3ZAWG — Pop Core (@TheePopCore) July 19, 2026

Algunos de los nombres más esperados eran los de Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS y más, sin embargo, no serán los únicos que se presentarán ante millones de personas alrededor de todos los continentes.

La primera entrega musical ya tuvo a tres figuras reconocidas de la industria, entre ellas incluso un famoso streamer, se trata de IShowSpeed, que fue el primero en salir al escenario acompañado de bailarines y otros músicos.

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Clausura del Mundial 2026 Foto: AFP

Por otro lado, Post Malone y Swae Lee también hicieron una aparición para interpretar su famosa canción 'Sunflower' ante los hinchas que están emocionados por el partido entre Argentina y España que les espera.

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Post Malone singing that song from Spider-Man into the spiderverse pic.twitter.com/FjkKPGkzL3 — H.W. (@BabylonMontage) July 19, 2026

La actriz y cantante Jennifer Hudson, una de las pocas EGOT de la industria, lo que significa que ha ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony; fue la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos en la clausura de la competencia.

🚨 **Jennifer Hudson** performing the **USA National Anthem** at the 2026 World Cup Final! 🔥



What a voice on the biggest stage! #JenniferHudson #WorldCupFinal #USA pic.twitter.com/JNNfVmlO3m — Tendo M.S Kevin (@TendoKevin) July 19, 2026

Por otro lado, el bratánico Robbie Williams, junto a Nicole Scherzinger y a Laura Pausini tuvieron un emotivo momento al interpretar juntos frente a las miles de personas dentro del estadio de Estadio Nueva York Nueva Jersey, el cual es conocido normalmente como MetLife Stadium.

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Los americanos son expertos en montar shows!! Me encanta ver a Laura Pausini ahí!!! pic.twitter.com/C7wQqroSTq — Davizz66 🔻 (@recuncho34) July 19, 2026

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María Becerra fue la artista elegida por Argentina para interpretar su himno nacional. La artista se subió al escenario con un look albiceleste, incluso con un sol decorando el vestuario, haciendo completa referencia a la bandera argentina.

Maria Becerra entonando el Himno Nacional Argentino hoy en la final de la Copa del Mundo. 🥹 pic.twitter.com/9sJQwtSPEo — Comunidad Maria Becerra (@MBComunidad) July 19, 2026

Famosos en la final del Mundial 2026

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Además de las presentaciones musicales, son muchos los famosos que se encuentran en el Estadio New York New Jersey, entre ellos: Pharrell Williams, Will Ferrell, Matt Damon, Mick Jagger, Victor Wembanyama y Adrien Brody.

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