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Presentacion Shakira Mundial 2026, cómo fue el show, quién la acompañó y videos de la presentación

Sin duda, una de las presentaciones más esperadas por miles de personas en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España era la de Shakira, por eso te mostramos cómo fue.

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Show de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026: Los ghetto kids se lucieron con ella

Sin duda, una de las presentaciones más esperadas por miles de personas en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España era la de Shakira, por eso te mostramos cómo fue.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Show de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026
Show de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026
Foto: AFP / LARS BARON