Show de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026: Los ghetto kids se lucieron con ella

Desde el primer momento en el que se anunció que Shakira estaría presente en la Final del Mundial 2026 con su canción Dai Dai, muchos estaban esperando con ansias el momento en el que sucediera, ya que su acto en la inauguración dio mucho de qué hablar y se volvió viral.

Medio tiempo de la final del Mundial 2026

La primera en salir fue Madonna, quien, además de sorprender por la escenografía, se robó todas las miradas al salir escoltada a la cancha por los brasileños Ronaldinho y Ronaldo, quienes también fueron protagonistas del show.

Por otro lado, la presentación de BTS fue uno de los momentos en los que los asistentes al partido más gritaron y aplaudieron. Los cantantes interpretaron su éxito 'Dynamite'.

Finalmente, otro de los nombres que había sonado bastante era el de Justin Bieber, quien llegó al escenario solo con su guitarra y encantó a los asistentes.



Presentación de Shakira en el Mundial 2026

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Shakira y Burna Boy se presentaron en el medio tiempo del Mundial 2026 y llegaron con la sorpresa más esperada por todos, se trató de la presencia de los Ghetto Kids. La presencia de los niños en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026 despertó una ola de reacciones en redes sociales.

El grupo de niños ugandeses fue elegido para bailar junto a Shakira y habían sido anunciados tiempo atrás, de hecho, la barranquillera no solo los invitó a participar en el espectáculo deportivo. También los incluyó en el videoclip de ‘Dai Dai’, canción que fue estrenada el pasado 23 de mayo a través de YouTube, consolidando así una colaboración que ha llamado la atención de sus fanáticos.

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Shakira junto a Ghetto Kids haciendo historia en el primer halftime de la FIFA pic.twitter.com/EBbZXwEU4J — central shakira (@d0mesticada) July 19, 2026

Quiénes son los Ghetto Kids, niños que bailaron con Shakira en el Mundial

Los Ghetto Kids son una organización no gubernamental de Uganda que emplea la música, la danza y el teatro como herramientas para apoyar a niños huérfanos y a menores que viven en situación de calle. Mediante diferentes actividades artísticas, buscan ofrecer nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de niños en condición de vulnerabilidad.

Desde hace cerca de 10 años, el grupo crea contenido para distintas plataformas digitales y, gracias a ello, ha reunido una amplia comunidad de seguidores en varios países. A lo largo de ese tiempo también ha participado en competencias internacionales, lo que les permitió dar a conocer su talento fuera de África. Incluso formaron parte de Britain’s Got Talent, donde lograron avanzar hasta las finales y captar la atención tanto del público internacional como de diversas figuras públicas.

