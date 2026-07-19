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España, ganadores del Mundial de Fútbol 2026: así celebraron el hermano y la mamá de Lamine Yamal

El jugador más joven de la Selección de España disputó su primer mundial de fútbol y se consagró campeón con la Roja. Esta es la segunda estrella del país europeo en una Copa Mundial.

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España, ganadores del Mundial de Fútbol 2026: Lamine Yamal tuvo encuentro con Messi

El jugador más joven de la Selección de España disputó su primer mundial de fútbol y se consagró campeón con la Roja. Esta es la segunda estrella del país europeo en una Copa Mundial.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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España campeón del mundo
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Foto: AFP / KEVIN C. COX