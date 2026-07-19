España, ganadores del Mundial de Fútbol 2026: Lamine Yamal tuvo encuentro con Messi

Con el triunfo de la Selección de España sobre la Selección Argentina, no solo los jugadores de la Roja están celebrando su victoria. Sus familiares también han sido protagonistas del torneo y, en algunos momentos, las cámaras los han captado celebrando y sufriendo junto a ellos.

Lee más: Rey de España les hizo promesa a los jugadores de la Selección Roja y la cumplió



Este es el caso de la mamá y el hermano de Lamine Yamal, quien se consagra oficialmente como campeón del mundo con la selección de Luis de la Fuente. Los dos se han robado las miradas en varias ocasiones y se han convertido en virales durante el campeonato.

Ahora, tras el triunfo de España, es el jugador de 19 años quien se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a su actitud en la cancha, tanto celebrando solo como tomándose el tiempo de compartir con sus compañeros y rivales.

Celebración de Lamine Yamal, campeón del mundo

Publicidad

Adicionalmente, uno de los momentos más esperados fue al final del encuentro, pues el jugador más longevo de la Selección Argentina: Lionel Messi, y el futbolista más joven de la Selección de España: Lamine Yamal, se abrazaron frente a todo el estadio.

Lee más: Novia de Lamine Yamal le envía un mensaje antes de la final del Mundial 2026

Publicidad

Lamine Yamal & Lionel Messi embrace after Spain's World Cup Final win‼️🤝 pic.twitter.com/dptDXSRvKQ — RapTV (@Rap) July 19, 2026

Lee más: Famoso astrólogo colombiano predijo al ganador del Mundial 2026

Hermano de Lamine Yamal

Sin duda, una de las personas que más ha dado de qué hablar es el pequeño Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, quien en varios partidos celebró los goles, sufrió los momentos más complicados y también hizo reír a los internautas con sus ocurrencias.

Publicidad

El pequeño también estuvo presente en la final del Mundial 2026 y, en redes sociales, se han hecho virales los videos en los que aparece celebrando al nuevo campeón del mundo: España.

El hermano de Lamine Yamal el nuevo icono de España 😭 pic.twitter.com/Y8SeO6w2qc — Samuel (@samuel_jalil_) July 19, 2026

Publicidad

Quién es Lamine Yamal, de la Selección de España

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Barcelona, aunque su historia familiar está ligada al continente africano. Su madre, Sheila Ebana, es originaria de Bata, en Guinea Ecuatorial, mientras que su padre, Mounir Nasraoui, nació en Larache, Marruecos. Además, su nombre tiene un significado especial, ya que fue elegido en honor a las personas que brindaron apoyo económico a sus padres antes de su nacimiento.

Cuando tenía tres años, sus padres se separaron y él pasó a vivir con su madre en Granollers, ciudad en la que dio sus primeros pasos en el fútbol. A medida que comenzó a destacar y anotar goles, adoptó una celebración muy particular: formar con los dedos el número 304, en referencia a los últimos tres dígitos del código postal del lugar donde creció.

Lee más: ¿Lamine Yamal tiene hijos? El jugador español de 18 años reveló verdad sobre niño viral

Publicidad

A los seis años llamó la atención del Barcelona, que lo invitó a incorporarse a los entrenamientos de La Masia, la reconocida cantera del club. Durante la temporada 2022-2023, el entonces entrenador Xavi Hernández decidió incluirlo en las prácticas del primer equipo, pese a que todavía no contaba con un contrato firmado. Finalmente, con apenas 15 años y 290 días, debutó con el Barcelona y estableció un nuevo récord al convertirse en el futbolista más joven en disputar un partido de LaLiga.

