VIDEO: Jennifer Lopez besó a dos bailarines en los premios AMA's y las redes estallaron

Este 26 de mayo se celebraron los Premios American Music Awards 2025 y Jennifer Lopez se robó por completo el show. La cantante, actriz y empresaria de 54 años no solo fue la anfitriona del evento, sino que también dio inicio a la ceremonia con una presentación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Durante su actuación, López interpretó algunos de los temas más populares del momento, incluyendo ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish, ‘NUEVAYoL’ de Bad Bunny, 'APT' de Bruno Mars y Rose, ‘Die With a Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga, ‘Expresso’ de Sabrina Carpenter, y ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar.

Jeniffer López en los AMA's

La puesta en escena estuvo cargada de energía, coreografías y una producción visual llena de efectos, pero el momento que más dio de qué hablar ocurrió hacia el final de su performance. Mientras sonaba el famoso tema ‘Lose Control’ de Teddy Swims, López protagonizó una escena que dejó a todos boquiabiertos: se besó con dos de sus bailarines en el escenario, primero con un hombre y luego con una mujer, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Al finalizar su presentación, JLo dijo: “Tenía que empezar la noche con los mayores éxitos del año y bailar con todo mi corazón para todos ustedes, pero esta noche, el foco de atención les pertenece, porque este es el premio más grande votado por los fans, donde ustedes deciden los ganadores”.

El gesto dividió opiniones entre los usuarios. Algunos aplaudieron el mensaje de apoyo hacia la comunidad LGTBIQ+, mientras que otros consideraron el momento "innecesario". Lo cierto es que el beso triple no pasó desapercibido y convirtió su show en uno de los más comentados de la noche.

Janet Jackson en los AMA's 2025

Icon Award es una de las categorías más llamativas de los premios AMA's y para esta versión de los premios, se reconoció la trayectoria de Janet Jackson.

"Me siento muy honrada. Estoy tan agradecida. No quiero faltar al respeto de ninguna manera, pero no me considero un icono. Mi familia, yo misma, nuestro sueño era, no fue nunca ser famosos. Siempre tuvimos un amor especial por la música, el baile y el canto. La fama llegó como resultado del trabajo duro y la dedicación", fueron las palabras de la intérprete al subir al escenario por su galardón.

She's an ICON, she's a legend, and she is the moment! 🤩

