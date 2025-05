Hijo de Diomedes Díaz y la historia de la canción que él le compuso: no le habló por 8 días

Precisamente, el intérprete de ‘Amarte más no pude’ reveló cómo fue que Diomedes Díaz le pegó por primera vez y por ese hecho, él no quería nada, porque estaba bastante triste por aquel episodio, dado que, antes de eso, el ‘Cacique’ nunca lo había regañado de esa manera.

Todo empezó un domingo, cuando el artista estaba descansando y por eso invitó a su pareja de ese entonces y a Rafael Santos a visitar a todos los colegas de él, como Poncho Zuleta, con quien tomaba café en la terraza de su casa.

Después de ello, se fueron a comer un helado por toda la ciudad y fue ahí, cuando iban en el carro y vio el almacén donde su papá compraba los zapatos. El hijo de ‘Cacique’ recuerda muy bien que la camioneta tenía plantón y que él iba mirando el paisaje, de repente vio aquella tienda, y le dijo a su progenitor que quería esas botas que él usaba.

Aunque el artista le dijo que no, porque era domingo, Santos le hizo una especie de berrinche por querer que ese día las compraran. Él confiesa que tenía cerca de seis años y su papá le dijo que no, que tocaba esperar un día más para adquirirlas.

“Paró el carro y me pegó. Nunca me había tocado, por eso yo me resentí durante ocho días, no le hablé, no fui al colegio, no salí de mi cuarto, yo estaba muy triste como confundo, porqué me pegaba. Mi mamá le dijo, ‘tú arreglas todo con tu música, no va a ser la excepción con tu hijo’”, expresó.

Por lo tanto, un día Diomedes Díaz se fue a tocar con el maestro Colacho al pueblo que se llama Río Frío. Rafael explica que los músicos le dijeron que su papá empezó a hacer la canción cuando salió de la casa. Y cuando llegó a las 3 a.m. le tocó la puerta a su hijo y le preguntó si aún estaba molesto con él y luego le confesó que de regalo le tenía una nueva producción musical que compuso para él.

Después de esto dijo que él siempre le hizo caso, nunca le discutió, porque sabía que si lo hacía, “perdía el año”, tal cual ocurrió cuando quería ese par de zapatos el día que salieron a pasear por toda la ciudad.

