‘Yo Me Llamo Enrique Bunbury’ dice que estuvo en programas de Calero y de Iván Lalinde

Y es que Óscar Jaime López, que quiso ser el doble de Enrique Bunbury, pero se pareció más a la tía de Amparo Grisales, dijo ella, estuvo en ‘Día a Día’ hablando de experiencia en el programa.

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El hombre, comunicador social y periodista, señaló que siempre ha sentido “afinidad” con el canal Caracol y por lo mismo ha querido participar en distintos formatos. En el 2003, dijo, estuvo en ‘100 Colombianos Dicen’, programa que presentaba Carlos Calero, y regresó cuando Marcelo Cezán era el anfitrión. Asimismo, hizo parte del público de ‘El Precio es Correcto’, en el que Iván Lalinde se ganó el cariño de todos los televidentes.

“Hemos tenido mucha afinidad con el canal y yo quería vivir esa experiencia [de pasar por ‘Yo Me Llamo’], yo dije: ‘Me voy a lanzar’. […] Me lo gocé, me disfruté estar en el set con este ramillete de estrellas que estuvieron el día de la audición”, declaró en el matutino.

López confesó que nunca había cantado y bromeó diciendo que cuando abrieron las convocatorias para participar en ‘Yo Me Llamo’ 2026 él tenía una gripa que lo dejó “ronco” y pensó que era su gran oportunidad para interpretar a Bunbury. Además, resaltó que lo más importante era la actitud.



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¿Quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo 2026?

Por primera vez en el programa hay un representante del vallenato y es Elder Dayán Díaz, uno de los principales exponentes de la nueva generación de ese género musical e hijo del fallecido Diomedes Díaz.

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El artista, que además es fanático de ‘Yo Me Llamo’, contó que recibió una llamada de parte del canal, en el que le avisaron que era candidato para ser el compañero de César Escola y Amparo Grisales, y, posteriormente, le avisaron que él era el seleccionado.

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En esta temporada, Aurelio Cheveroni también acompaña al jurado en las audiciones de los adultos, por lo que su voto también será decisivo. Asimismo, los cuatro estarán en ‘Yo Me Llamo Mini’ disfrutando del talento de los menores.

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