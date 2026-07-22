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‘Yo Me Llamo Enrique Bunbury’ estuvo en programas de Calero y de Iván Lalinde

‘Yo Me Llamo Enrique Bunbury’ contó que estuvo en programas de Caracol Televisión que presentaban Carlos Calero y Iván Lalinde, que ahora hacen parte de 'Día a Día'.

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‘Yo Me Llamo Enrique Bunbury’ dice que estuvo en programas de Calero y de Iván Lalinde

Aunque el hombre no logró pasar a la escuela del programa, quedó satisfecho de haberse presentado ante el jurado y hasta se tomó con gracia los comentarios que le hicieron.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Enrique Bunbury’
‘Yo Me Llamo Enrique Bunbury’
Foto: Caracol Televisión