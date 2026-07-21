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Elder Dayán habla de homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo Me Llamo’; eran muy amigos - CaracolTV

La temporada número 11 del programa de Caracol Televisión abrió con un emotivo homenaje al artista de música popular, que fue jurado del programa en el 2021 y que perdió la vida en enero de 2026.

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Elder Dayán habla de homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo Me Llamo’; eran muy amigos

La temporada número 11 del programa de Caracol Televisión abrió con un emotivo homenaje al artista de música popular, que fue jurado del programa en el 2021 y que perdió la vida en enero de 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Yeison Jiménez reapareció en 'Yo Me Llamo'.
Yeison Jiménez reapareció en 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.