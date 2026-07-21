Elder Dayán habla de homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo Me Llamo’; eran muy amigos

La imagen e Yeison Jiménez revivió en el comienzo del primer capítulo, en el que se envió un lindo mensaje sobre cumplir los sueños. Posteriormente, Elder Dayán Díaz salió al escenario para interpretar ‘Aventurero’, la canción que lanzó al estrellato al cantante de música popular.

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En una conversación con Caracoltv.com, el intérprete de ‘Amantes’ contó que junto a él estuvieron los músicos de la banda de Jiménez y que fue un honor para él cantar ese tema.

“Ser elegido para hacer ese gran homenaje fue de gran orgullo, de gran felicidad, y te digo que yo creo que fue el mejor ‘opening’ que pudimos haber hecho para rendirle ese homenaje a Yeison. Con sus músicos en vivo, interpreté una canción de él, a mi estilo obviamente porque respeto todo su estilo musical, pero lo admiro como tal, y desde aquí hasta donde él se encuentre le enviamos un abrazo; la mejor forma de recordarlo es con alegría, con su música”, declaró el nuevo jurado de 'Yo Me Llamo' 2026.

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Asimismo, el artista confesó que se le salieron las lágrimas cuando llegó un imitador de Yeison Jiménez, porque revivió el buen recuerdo que tiene con él. “Éramos muy amigos y, viendo el imitador, pues me tocó en el alma. Me hizo llorar porque la devolución mía fue decirle que me hacía falta mi hermano Yeison”, contó.

Laura Acuña también habló al respecto con este medio y señaló que él “ha sido uno de los artistas que más ha marcado la vida de sus seguidores y de los colombianos en general”. Señaló que su pérdida fue inesperada.

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¿Cómo se enteró Elder Dayán de la muerte de Yeison Jiménez?

El artista habló del tema en una entrevista pasada con este medio, en la que contó que el mánager de Yeison Jiménez llamó al de él, para contarle que el cantante de música popular se había accidentado.

Aunque al principio se decía que había sobrevivientes, posteriormente le dijeron que él y varias personas de su equipo de trabajo fallecieron. “Me dio durísimo. Empecé a llorar, empecé a buscar llamada, a llamar amigos en común para que me dieran y un amigo muy cercano a él sí me confesó, no compadre, ahí se murieron todos. […] Me dio muy duro, es la todavía lo siento”, declaró.

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