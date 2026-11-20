El escenario de 'Yo Me Llamo' subió de temperatura con la presentación de la imitadora de Becky G, quien apostó por una propuesta llena de movimiento, dinamismo y la energía urbana que caracteriza a la artista estadounidense. La concursante buscó adueñarse de la tarima a través de una coreografía exigente que captó de inmediato la atención del público y del jurado.

Al momento de la retroalimentación, Amparo Grisales resaltó la conexión escénica y destacó que su interacción con el bailarín estuvo muy sensual, aprobando esa proyección corporal. Sin embargo, fue enfática en señalarle un error técnico recurrente: sigue soltando el aire al final de cada frase. Por su parte, Elder Dayán se sumo a las observaciones y le dio valiosos consejos para controlar la respiración durante el baile sin perder potencia vocal.



Datos sobre Becky G

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Becky G, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gomez, es una cantante, compositora y actriz estadounidense, nacida el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, y con raíces mexicanas. Uno de sus datos más curiosos es que comenzó su carrera artística cuando tenía apenas nueve años, participando en comerciales y haciendo trabajos de doblaje para ayudar económicamente a su familia, que atravesaba dificultades económicas. A los 14 años publicó videos interpretando canciones y haciendo versiones de otros artistas en YouTube, lo que llamó la atención del productor Dr. Luke y le permitió conseguir su primer contrato discográfico.

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