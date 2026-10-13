Estos mini dobles aseguraron su cupo en la siguiente etapa de la competencia

Entre las presentaciones más destacadas de la noche, 'Mini Rocío Dúrcal' conmovió a todos al interpretar con profunda emotividad el clásico de la música ranchera 'Fue tan poco tu cariño'.

Por su parte, 'Mini Ricardo Montaner' enamoró a la audiencia al cantar el icónico tema 'Tan enamorados', derrochando sensibilidad y afinación.



Además , la energía se apoderó del escenario cuando 'Mini Karol G' puso a cantar a todos al ritmo de 'Amargura', demostrando la fuerza y el temple de la música urbana.

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Finalmente, la fuerza interpretativa de 'Mini Natalia Jiménez' retumbó en la noche al cantar el gran éxito 'Me muero', sello inolvidable que le valió el aplauso unánime del jurado y la clasificación directa.

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Con estas actuaciones, los pequeños artistas dejaron claro que el legado y la voz de los grandes referentes de la música siguen más vivos que nunca en la competencia.

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Cuál es el nombre real de Rocío Dúrcal y de dónde era

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La recordada "Reina de las Rancheras" se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, España, y falleció el 25 de marzo de 2006. A pesar de su origen español, alcanzó una inmensa popularidad en México y toda América Latina gracias a sus inolvidables interpretaciones junto a Juan Gabriel.

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Dónde nació Karol G y cuál es su nombre completo

La estrella mundial del género urbano, conocida artísticamente como Karol G, se llama Carolina Giraldo Navarro. Nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, ciudad donde inició su carrera musical antes de convertirse en una de las referentes femeninas más influyentes de la industria latina.

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Cuál es el nombre real de Natalia Jiménez y de dónde es

La reconocida cantautora española se llama Natalia Jiménez Sarmiento. Nació el 29 de diciembre de 1981 en Madrid, España. Alcanzó el reconocimiento internacional a principios de los años 2000 como la vocalista principal de la agrupación de pop español La Quinta Estación, antes de consolidar una exitosa carrera como solista en el género regional mexicano y la balada.

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