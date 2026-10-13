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Cuáles mini imitadores pasaron a la siguiente ronda de 'Yo Me Llamo Mini' hoy

La emoción se apoderó de la pantalla de Caracol Televisión en una gala inolvidable de 'Yo Me Llamo Mini'. Cuatro pequeños imitadores demostraron un talento excepcional sobre el escenario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Estos mini dobles aseguraron su cupo en la siguiente etapa de la competencia

La emoción se apoderó de la pantalla de Caracol Televisión en una gala inolvidable de 'Yo Me Llamo Mini'. Cuatro pequeños imitadores demostraron un talento excepcional sobre el escenario.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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