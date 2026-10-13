Mini Ricardo Montaner dejó boquiabiertos a los jurados por su idéntica presentación

La noche de 'Yo Me Llamo' se llenó de emociones con la presentación del 'Mini Ricardo Montaner'. El pequeño dejó boquiabiertos a los jurados y al público al capturar con precisión el timbre, los gestos y los matices vocales característicos del artista venezolano.

El impacto de su actuación fue tal que provocó lágrimas entre los demás imitadores, logrando un momento de alta sensibilidad en el escenario. Durante la evaluación, Amparo Grisales y César Escola se quedaron cortos en elogios. Los jurados aseguraron que su caracterización e interpretación son muy similares a las del artista original, mientras que César Escola hizo un énfasis especial en la madurez, el dominio escénico y el comportamiento ejemplar del niño sobre el escenario.



¿Cuál es el nombre completo y de dónde es Ricardo Montaner?

El cantante original se llama Héctor Eduardo Reglero Montaner. Aunque nació en Valentín Alsina, Argentina, el 8 de septiembre de 1957, alcanzó la fama desde Venezuela, país donde se crió y adoptó la nacionalidad venezolana. A lo largo de su carrera ha obtenido también las nacionalidades colombiana y dominicana.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Ricardo Montaner?

Entre los éxitos baladistas más reconocidos del cantautor destacan temas emblemáticos como "Tan enamorados", "La gloria de Dios", "Me va a extrañar", "Bésame", "El poder de tu amor" y "Castillo azul", clásicos que han marcado a varias generaciones en la música latina.

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Canción original