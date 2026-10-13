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Mini Ricardo Montaner dejó boquiabiertos a los jurados por su idéntica presentación

El mini hizo llorar a los imitadores grandes y recibió elogios de los jurados, quienes le aseguraron que era idéntico al original. César recalcó el comportamiento del niño en el escenario.

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Mini Ricardo Montaner dejó boquiabiertos a los jurados por su idéntica presentación

El mini hizo llorar a los imitadores grandes y recibió elogios de los jurados, quienes le aseguraron que era idéntico al original. César recalcó el comportamiento del niño en el escenario.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Ricardo Montaner' en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Ricardo Montaner' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión