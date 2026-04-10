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Cuántos hijos tiene Ricardo Montaner: quiénes son y a qué se dedican - CaracolTV

No solo su carrera artística ha estado en el ojo mediático, sino que su familia también ha estado en el centro de la atención pública y no todos sus hijos han seguido sus pasos en la música.

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Ellos son los cinco hijos de Ricardo Montaner: quiénes son y a qué se dedican

No solo su carrera artística ha estado en el ojo mediático, sino que su familia también ha estado en el centro de la atención pública y no todos sus hijos han seguido sus pasos en la música.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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