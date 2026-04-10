Ellos son los cinco hijos de Ricardo Montaner: quiénes son y a qué se dedican

El cantante Ricardo Montaner es reconocido por su trayectoria en la música latina y por la visibilidad de su entorno familiar. Con el paso de los años, su vida personal también ha despertado interés, al punto de que su círculo cercano ha sido denominado como “el clan Montaner” y protagonizó un reality sobre su cotidianidad en plataformas digitales.

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Ricardos Montaner tiene cinco hijos: a esto se dedican

El artista tiene cinco hijos: Héctor, Alejandro, Ricardo, Mauricio y Evaluna. Aunque varios de ellos han seguido caminos relacionados con la música, no todos se han mantenido en el ámbito del espectáculo ni con el mismo nivel de exposición pública.



Evaluna Montaner es la hija menor. Nació en Venezuela y desarrolló una carrera en la música y la actuación. También ha sido conocida por su relación con el cantante Camilo Echeverry, con quien formó una familia y tiene dos hijas. Su actividad artística incluye proyectos musicales, participación en producciones audiovisuales y presencia en redes sociales.

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Mauricio y Ricardo Montaner, conocidos como Mau y Ricky, han construido una carrera conjunta dentro de la industria musical. El dúo ha trabajado en géneros como pop y urbano, además de participar en composición y producción para otros artistas. Ricardo, llamado Ricky, nació en 1990 y está casado con Stefi Roitman, mientras que Mauricio, Mau, nació en 1993 y está casado con Sara Escobar, con quien tiene un hijo.



Estos tres hijos son fruto del matrimonio de Montaner con Marlene Rodríguez, con quien contrajo matrimonio en 1989. La relación ha sido estable a lo largo del tiempo y la pareja ha renovado sus votos hasta en siete ocasiones.

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Por otro lado, los dos hijos mayores del cantante nacieron de su primera relación con Ana Vaz. Alejandro Montaner es el hijo mayor. Aunque tuvo un paso inicial por la música y lanzó un proyecto discográfico llamado 'Todo lo que tengo' en 2001.

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Posteriormente orientó su carrera hacia el ámbito empresarial tras estudiar administración. Actualmente trabaja en la industria musical desde el área ejecutiva, como vicepresidene de A&R en Sony Music Latin, desempeñándose en cargos relacionados con el desarrollo artístico.

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Héctor Montaner también ha estado vinculado a la música, principalmente en composición y producción. Además, desarrolló una faceta como cantante en algunos momentos de su carrera. Está casado con Paola Gaudelli y es padre de dos hijas.

Además, el intérprete de 'Bésame' ha indicado en varias ocasiones que tiene un sexto hijo; se trata de Cristóbal, quien es mejor amigo de sus hijos Mau y Ricky, pero la familia Montaner lo ha adoptado como su hijo y tanto ha sido la unión que el joven terminó casado con una sobrina de Marlene Rodríguez.

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A pesar de tener distintos perfiles profesionales y provenir de diferentes relaciones, los cinco hijos mantienen vínculos familiares. La familia ha mostrado cercanía en distintos espacios, incluyendo proyectos conjuntos y apariciones públicas, consolidando una dinámica que ha llamado la atención del público en los últimos años.

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