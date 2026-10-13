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Mini Karol G erizó a Amparo Grisales en plena presentación e hizo bailar a Aurelio - CaracolTV

La mini recibió buenos comentarios de los jurados y ella misma le pidió consejos a Elder para olvidar todo lo que está en su cabeza en medio de las presentaciones. Aurelio se contagió del baile.

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Mini Karol G erizó a Amparo Grisales en plena presentación e hizo bailar a Aurelio

La mini recibió buenos comentarios de los jurados y ella misma le pidió consejos a Elder para olvidar todo lo que está en su cabeza en medio de las presentaciones. Aurelio se contagió del baile.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Karol G’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Karol G’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión