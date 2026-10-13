Mini Karol G erizó a Amparo Grisales en plena presentación e hizo bailar a Aurelio

En esta oportunidad, 'Mini Karol G' deslumbró en el escenario al punto de erizar por completo a Amparo Grisales, quien no dudó un solo segundo en darle halagos para la participante tras su impecable demostración de carisma y voz.

La energía de la pequeña no solo conmovió a la mesa de jurados, sino que contagió incluso a Aurelio Cheveroni, quien no dudó en ponerse a bailar al ritmo de la música urbana. Tras recibir una lluvia de buenos comentarios, la pequeña aprovechó el emotivo momento para pedirle un consejo sincero a Elder Dayán sobre cómo despejar la mente y superar los nervios antes y durante cada presentación.



De dónde es Karol G y cuál es su verdadero nombre

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La artista paisa se llama Carolina Giraldo Navarro. Nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, ciudad donde comenzó su trayectoria musical antes de proyectarse internacionalmente como la máxima referente femenina del género urbano a nivel mundial.

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Cuáles son los mayores éxitos musicales de Karol G

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Entre las canciones más escuchadas de la artista destacan grandes hits globales como "Tusa", "PROVENZA", "TQG" (junto a Shakira), "Amargura" y "MAMIII", temas que han alcanzado los primeros lugares en listas de reproducciones y han cosechado múltiples premios internacionales.

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