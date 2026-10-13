Mini Rocío Durcal recibió elogios de los jurados y le dieron piropos sobre su ‘look’

La actuación de la participante en el escenario estuvo cargada de emoción y una interpretación magistral que revivió la esencia de la inolvidable artista española. Desde los primeros acordes de ‘Fue tan poco tu cariño’, la menor demostró una seguridad desbordante y una afinación impecable que conectó de inmediato con el público y con los expertos encargados de evaluar su desempeño artístico.

Qué dijeron los jurados sobre su show y su ‘look’

El panel de jurados no escatimó en elogios para la concursante, destacando tanto su talento vocal como su caracterización visual. Por un lado, Amparo le confesó emocionada que por momentos sintió que estaba escuchando a la verdadera Rocío Dúrcal en el escenario. Por otro lado, Elder elogió su estilo al señalar que poseía una fascinante mezcla entre el acento paisa y el español, resaltando además los piropos que recibió por parte de todo el equipo debido a su ‘look’ y puesta en escena.

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Canción original

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