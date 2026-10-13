Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Yo Me Llamo
EN VIVO 🔴 ‘Yo Me Llamo’
Nueva Miss Colombia
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Mini Rocío Durcal recibió elogios de los jurados y le dieron piropos sobre su ‘look’

La mini doble interpretó ‘Fue tan poco tu cariño’ y deslumbró a los jurados por su presentación. Amparo le confesó que escuchó a la verdadera. Elder le dijo que tenía una mezcla de paisa y español.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Rocío Durcal recibió elogios de los jurados y le dieron piropos sobre su ‘look’

La mini doble interpretó ‘Fue tan poco tu cariño’ y deslumbró a los jurados por su presentación. Amparo le confesó que escuchó a la verdadera. Elder le dijo que tenía una mezcla de paisa y español.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión