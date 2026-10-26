Así es la casa del cantante Ciro Quiñonez: tiene homenaje a Yeison Jiménez

El hogar del reconocido artista vallenato está cuidadosamente organizado para convertirse en su principal refugio de paz frente a la agitada rutina del mundo artístico, pese a que no pasa la mayoría de sus días en su hogar, lo tiene completamente adecuado para disfrutarlo cada vez que pueda.

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Qué hay en la casa de Ciro Quiñonez

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Entre los elementos más destacados de su vivienda se encuentran una gran colección de camisetas oficiales del Real Madrid de temporadas recientes con los nombres de estrellas como Mbappé y Vinicius, además de una enorme variedad de perfumes y colonias importadas.

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En la sala principal, el cantante exhibe un especial cuadro conmemorativo regalado por un amigo, el cual le recuerda la canción que transformó su carrera profesional (Regalada sales cara), acompañada de importantes reconocimientos como la condecoración otorgada por el Concejo de Bogotá.



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Qué elementos le recuerdan a Yeison Jiménez

El cantante guarda con gratitud una gorra especial enviada por Sonia Restrepo, la esposa del fallecido "Aventurero", acompañada de una conmovedora dedicatoria que destaca cómo su presencia representó un abrazo de apoyo durante los momentos de duelo más profundos.

Gorra de Ciro Quiñonez en homenaje a Yeison Jiménez Foto: 'La Red'

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Además, enseñó con emoción los recuerdos que atesora de James Rodríguez, el excapitán de la Selección Colombia. Tiene una camiseta de la tricolor con el mensaje "Con cariño para Ciro", un detalle que el cantante reveló que mandará a enmarcar para protegerlo del paso del tiempo.

Con quién vive Ciro Quiñonez actualmente

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El cantante explicó que disfruta al máximo de su soledad y del silencio que le brinda su hogar cuando se aleja de las giras, los ruidos y las llamadas constantes. Actualmente, transita por una etapa de soltería por convicción, enfocando su tranquilidad mental en la fe, la devoción y esperando que las decisiones de la vida y la espiritualidad guíen su camino afectivo en el futuro.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de encontrar una mujer que acompañe sus días y describió como sería la ideal: "Que sea buena hija, que sea temerosa de Dios, que tenga los sueños bien trazados... que llegue con un sueño de vida... que me acerque a Dios"