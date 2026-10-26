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Cómo es la casa del cantante Ciro Quiñonez

El intérprete de 'Regalada sales cara' abrió las puertas de su casa a Carlos Vargas para las cámaras de 'La Red' de Caracol Televisión, revelando los detalles más íntimos de su hogar y su nueva vida de soltero.

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Así es la casa del cantante Ciro Quiñonez: tiene homenaje a Yeison Jiménez

El intérprete de 'Regalada sales cara' abrió las puertas de su casa a Carlos Vargas para las cámaras de 'La Red' de Caracol Televisión, revelando los detalles más íntimos de su hogar y su nueva vida de soltero.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ciro Quiñonez y Carlos Vargas
Ciro Quiñonez y Carlos Vargas
Foto: 'La Red'