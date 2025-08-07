Murió pianista de la Fania All Stars y leyenda de la salsa: Bobby Cruz le dedicó emotivo mensaje

La salsa está de luto por la muerte de Eddie Palmieri, pianista y compositor, quien fue integrante de la mítica Fania All Stars y fundador de agrupaciones como La Perfecta y Harlem River Drive. Tenía 88 años.

Su fallecimiento fue confirmado en horas de la noche del miércoles 6 de agosto por Fania Records. Su hija, Gabriela Palmieri, informó al New York Times que murió ese mismo día en su casa de Nueva Jersey. Ha circulado información de que la causa de su deceso fue un infarto, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

La noticia conmovió profundamente al mundo salsero. Bobby Cruz, uno de sus compañeros y colegas, fue de los primeros en pronunciarse:

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió en su cuenta de Instagram ante sus más de 32 mil seguidores.

¿Quién fue Eddie Palmieri?

Eduardo Palmieri Morales, más conocido como Eddie Palmieri, fue un revolucionario del piano en la música tropical. Experimentó desde muy joven con ritmos afrocaribeños antes de convertirse en uno de los principales arquitectos de la salsa, fusionando su técnica con elementos del jazz y la improvisación.

Fundó su primera gran agrupación, La Perfecta, en 1961, y más tarde participó en colectivos históricos como Tico All Stars y Fania All Stars, con los que recorrió escenarios internacionales y ayudó a globalizar el género.

Fue el primer latino en recibir un premio Grammy en la categoría de música tropical, y a lo largo de su carrera acumuló ocho galardones de la Academia. Participó en más de 30 discos de estudio y grabó más de 35 trabajos con su propia orquesta, consolidando un legado sin precedentes.

Fueron 88 años de vida, más de seis décadas dedicadas a la música, más de cinco en agrupaciones y casi medio siglo en estudios de grabación. La carrera de Palmieri fue tan prolífica como innovadora.

Uno de sus momentos más recordados quedó inmortalizado en el disco Live in Puerto Rico (1994), en el que protagonizó un épico duelo de pianos junto a Larry Harlow y Papo Lucca en piezas como Tres Pianos/Guajira y su clásico Vámonos pa’l monte.

