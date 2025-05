Daniela Ospina volvió a jugar voleibol y reveló cómo le fue: Salomé Rodríguez grabó todo

Daniela Ospina ha seguido documentando su vida y los momentos únicos que comparte en familia. Recientemente, se dejó ver muy contenta, porque luego de mucho tiempo volvió a las canchas a jugar voleibol y fue su hija, Salomé Quintero, quien la ayudó a llegar impecable para este día.

En los primeros clips se observa cómo las dos se están alistando, en donde la pequeña está peinando a su mamá con gel, para que no se le levante el cabello en su partido. Es ahí cuando la mujer dice que cambiaron los papeles y le agradece a menor estar en este instante tan importante.

En las siguientes imágenes se puede observar cuando Ospina ya se encuentra compitiendo, pero todos la están apoyando desde las sillas. Después de aquel instante, en la cuenta de Instagram, en donde tiene más de siete millones de seguidores, revela en momento en el que ella logra sumar un punto al marcador y la reacción de Salomé es gritar porque su mamá está brillando en este deporte.

Daniela Ospina volvió a jugar voleibol y reveló cómo le fue: Salomé grabó todo Foto: Instagram @daniela_ospina5

Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Constantemente publica imágenes de cómo comparte con sus dos hijos y con su esposo Gabriel. Las tiernas fotos han sido la sensación en redes sociales, porque los fanáticos le escriben porque están muy felices de verla en su mejor momento.

“A veces lloramos, pero resulta que Dios nos estaba haciendo un favor. Qué bueno verte así de feliz”, “qué hermosos”, “qué linda está la niña cuídala mucho”, “no es cuánto tenemos, si no cuánto disfrutamos”, “lo que hace la felicidad”, “hermoso Lorenzo y sus burbujas”, “el mejor tiempo invertido”, “Dios bendiga esa bella familia me encantas, bendiciones”, dijeron algunos.

Recientemente, en el pódcast 'Sin Rodeo' afirmó que ella no sabía quién era Coronel antes de empezar su hermosa relación. Indicó que no tenía conocimiento de las novelas que estaban dando y no sino cuenta de la persona que tenía.

"Cuando yo le dije a mi mamá que conocí a un chico que se llama Gabriel Coronel, me dice, 'sí el de las novelas', pero yo no veo la verdad. Me gusta el televisor, pero muy poco, solo el deporte", prosiguió. Además, lograron saber quién era quién por una amiga en común.

Ella quería volver a enamorarse y esa persona le mostró algunas fotos de sus allegados. Tras este momento, Ospina empezó a seguir al actor venezolano para empezar a hablar y poco a poco ir construyendo lo que actualmente tienen.