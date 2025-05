Daniela Ospina revela cómo realmente es la relación con su hermano: "Es muy raro contarlo"

Daniela Ospina cuenta varios detalles que nadie sabía de cómo era su hermano David Ospina. Precisamente, en el pódcast 'Deja el chou' abrió su corazón y allí contó que él siempre ha sido una persona muy calmada, tanto así, que ellos solo han llegado a pelear tres veces en toda su vida.

"Yo siempre he tenido una conexión muy grande con él, siempre lo he visto con mucha admiración. Ha sido un nombre muy impecable, no recuerdo tener ese hermano que se peleaba", empezó diciendo la mamá de Salomé Rodríguez.

Asimismo, indicó que nunca se han hecho ningún tipo de broma para molestarse y por eso, ella afirma que es muy raro contarlo, pero entre los dos siempre ha existido un ambiente muy sano. Además, que desde muy pequeño él ha sido el aplicado de la familia, y por eso su mamá lo tenía a él de referente.

“Yo he sido más pataletosa, la que habla, la que grita, pero mi hermano no, todo lo opuesto, tranquilo. Era el niño bueno, el mejor en el colegio, pues de hecho era superdifícil. Mi mamá todo el tiempo era, ‘mire a su hermano’. Entonces yo le decía, vamos a quebrar un vidrio o algo, pero él decía ‘no Dani, eso no se puede hacer’", agregó.

Ente risas confiesa que David a veces la llama, pero durante tres minutos perfectamente pueden estar los dos en absoluto silencio, por lo que ella siempre le pregunta la razón de esta.

Por otra parte, en el pódcast revela que a los 10 años ella intenta empezar en el fútbol, pero su mamá le decía que no. Luego probó en básquetbol, pero luego de una práctica su progenitora le niega seguir en aquel deporte. Y fue ahí cuando conocer el voleibol.

“A ella le encantó, efectivamente me apoyaron siempre y sobre todo me exigían también en el deporte, en el estudio, y yo creo que eso fue clave para poder triunfar. Jugué en Selección Antioquia y Colombia, casi cuatro años", expresó.

Adicionalmente, dice que a los 18 años, aproximadamente, ella deja este sueño porque se casó muy joven y empezó otra vida. Aunque reitera que todo fue por decisión propia, dejó el siguiente mensaje.

"Estoy en paz y va a sonar muy loco, pero lo sané el año pasado porque creo que mi única como 'guerra conmigo misma' fue que tuve una oportunidad cuando saliera del colegio. De venir a estudiar a Estados Unidos y hacer la universidad y de paso jugar voleibol, entonces siempre fue como "¡Wow! El sueño de una niña ¿me explico?", puntualizó.