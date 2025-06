Murió actor de 'El Hombre Araña' a sus 96 años: recordado por su frase "Estás fuera, Norman"

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte del actor Jack Betts, recordado por su participación en la película 'El Hombre Araña' de 2002 y en la serie 'One life to live'. Pese a que el deceso se produjo el pasado 19 de junio, la información fue confirmada recientemente por The Hollywood Reporter.

Dean Sullivan fue el encargado de revelar la noticia, asegurando que falleció mientras dormía en su casa ubicada en Los Oslos, California. Betts interpretó a Henry Balkan, el presidente de la junta directiva de OSCORP en el live action de 'Spiderman', compartiendo set de grabación con otras figuras de la talla de Tobey Maguire, Willem Dafoe, entre otros exponentes.

Quién era Jack Betts

Nacido el 11 de abril de 1929 en Jersey City, EE.UU., Betts descubrió desde joven su pasión por el mundo del arte dramático gracias a que quedó encantado con la interpretación de Laurence Olivier en 'Cumbres borrascosas'. Su carrera inició en Broadway, cuando tuvo la oportunidad de formar parte del elenco de la obra 'Richard III'.

Realizó sus estudios en la academia Actors Studio, donde compartió aula con James Dean. En 2002 alcanzó gran popularidad y éxito en 'Spiderman', ya que su frase "You're out, Norman" se convirtió en todo un ícono para la industria del entretenimiento.

También tuvo la posibilidad de integrar otros proyectos como 'Batman Forever', 'Batman & Robin', 'Falling Down', 'Gods and Monsters' y '8MM'. Poco después se interesó por la escritura dramática, lanzando de esta forma su obra 'Screen Test: Take One'.

Se sabe que estuvo hasta avanzada edad inmerso en las tablas, convirtiéndolo en una figura emblemática del cine y el teatro. Diferentes colegas del medio, amigos y fanáticos de Estados Unidos y el mundo entero se han solidarizado con su familia, deseándoles sus más sentidas condolencias, y han recordado con admiración el gran legado que dejó:

"Descanse en paz", "Su papel me encanta", "He's out, Norman", "Qué gran actor", "Se están yendo los mejores. Mucha fuerza para su familia", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales, especialmente en X.