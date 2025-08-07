Actriz de Arelys Henao y de Tu Voz Estéreo fue atropellada por una moto

La actriz Ivonne Gómez, recordada por su papel de Shirley Constanza en Arelys Henao: Canto para no llorar, alarmó a sus seguidores a finales del mes de julio al contar que fue atropellada por una motocicleta.

De acuerdo con el video que subió en sus redes sociales, donde reflexionó sobre cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, el accidente ocurrió por una imprudencia tanto del conductor como de ella.

“Un día estaba observando un hermoso arcoíris y 30 minutos después estaba observando las luces de la ambulancia por la imprudencia de un motociclista en contravía y la mía también… Poquito a poquito recuperándome, aún incapacitada, pero con la fortuna de ser amada y cuidada por mi familia”, escribió la bumanguesa.

En su video mostró fotos del accidente, la ambulancia y de ella caminando con muletas. También le agradeció a Dios, asegurando que “la historia pudo ser otra”.

A pesar de que el impacto le causó una fuerte contusión en la pierna, no presentó fracturas, por lo que solo ha tenido dificultad para caminar con normalidad. En el espacio de comentarios recibió mensajes de apoyo y buenos deseos de parte de sus seguidores y amigos del medio. De acuerdo con La Red, el motociclista que llamó a pedir la ambulancia aseguró que “no había heridos”, mientras Ivonne apenas podía moverse.

Actualmente, permanece en casa, en proceso de recuperación, a la espera de una resonancia que descarte cualquier lesión interna.

Este 7 de agosto, La Red compartió una publicación informando sobre su estado, a lo que ella respondió con un mensaje dando un parte de salud: “Seguimos en recuperación y terapias. Un abrazo para todos ❤️‍🩹”.

¿Quién es Ivonne Gómez?

Ivonne Gómez es una actriz bumanguesa que encontró en la actuación un camino después de superar múltiples dificultades en su infancia, marcadas por la separación de sus padres. Tras graduarse del colegio, se trasladó a Bogotá con muchas inseguridades y temor. Allí trabajó en un banco, en tiendas de ropa y como modelo en diferentes eventos.

Su incursión en la televisión comenzó de manera inesperada, cuando conoció a un mánager que, tras realizarle una prueba, decidió incluirla en su portafolio. “Me di cuenta de que necesitaba prepararme un montón. Tomé talleres que me ayudaron en mi formación”, contó.

Sus primeros papeles fueron en Tu Voz Estéreo, una producción que considera su escuela. Ivonne ha participado en otras producciones como Mujeres al límite, Las muñecas de la mafia, Distrito salvaje y Amar y vivir, entre otras.

