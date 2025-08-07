Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Actriz de Arelys Henao y de Tu Voz Estéreo fue atropellada por una moto

Actriz de Arelys Henao y de Tu Voz Estéreo fue atropellada por una moto

La actriz Ivonne Gómez, quien ha participado en producciones como Arelys Henao: Canto para no llorar, Tu Voz Estéreo, Amar y Vivir y Mujeres al Límite, se encuentra en proceso de recuperación tras un accidente con una moto.

Ivonne Gómez, de Arelys Henao y de Tu Voz Estéreo, fue atropellada por una moto.
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: agosto 07, 2025 05:27 p. m.