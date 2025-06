Boda de Sofía Calero, hija de Carlos Calero: primeras fotos del "paraíso" europeo donde se casará

Todo está listo para la gran boda de Sofía Calero, hija del reconocido conductor de televisión Carlos Calero, y su pareja sentimental Nicolás Alonso, quienes se comprometieron en junio de 2024 en Italia. La familia viajó desde Colombia hasta Europa para el evento; por lo que no han dudado en compartir con sus seguidores detalles del viaje, así como también las primeras fotos del lugar donde se llevará a cabo la celebración.

Dónde se casará Sofía Calero, hija de Carlos Calero. Foto: Instagram @sofiacalero, @nalonso64 y @marianalonsoe

"Un par de horas para llegar al paraíso donde nos vamos a casar", escribió la joven en las historias de su cuenta oficial de Instagram, mostrando de esta forma el viaje por carretera. Por su parte, su futuro esposo reposteó una historia de Mariana Alonso, familiar que tiene su perfil público al igual que él, en donde se aprecia la ubicación del sitio: Oitylo, ubicado en la región de Laconia, al suroeste de la península del Peloponeso, Grecia.

A pesar de que se conoce la localización de la familia cuando iban en conduciendo por la vía, se desconoce si este será su destino final o si tienen contemplados otras ciudades dentro del viaje.

En las imágenes se aprecia un lujoso hotel con piscina, donde al parecer se realizará el evento, con vista al mar, lo que enamoró a más de un internauta en la red. El presentador de Día a Día se dejó ver en la misma plataforma digital para pedirle a su hija que ofreciera detalles sobre la reunión; sin embargo, ella se mantuvo hermética, asegurando que todo se trata de una sorpresa.

Cuándo se casa la hija de Carlos Calero

Muchos fanáticos están a la expectativa del matrimonio; no obstante, no hay una confirmación oficial de la fecha de la boda. El pasado 28 de mayo, Sofía apareció en Instagram para compartir una imagen junto a Alonso en la que se les observaba abrazados. Junto a la instantánea agregó: "En un mes me caso con el amor de mi vida"; por lo que se espera que la unión se realice el fin de semana del 28 al 30 de junio, tomando un día festivo y el cumpleaños del presentador (29 de junio).

