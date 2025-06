Las conmovedoras palabras de Carlos Calero para su hija antes de casarse: todos lloraron

En la emisión de Día a Día del 13 de junio, Carlos Calero fue homenajeado por su rol de papá con motivo del Día del Padre. Lo que no imaginaba era que su familia lo acompañaría durante gran parte del programa, regalándole un momento lleno de emociones.

En primer lugar, el presentador escuchó un mensaje de sus hijos, Sofía y Carlos: “Gracias por ser el mejor papá del mundo, cariñoso, consentidor, chistoso y especial”. Luego, ellos aparecieron en el set para abrazarlo y expresarle todo su cariño. Esta sorpresa lo tomó completamente desprevenido.

“¿Qué puedo decir si tengo mi felicidad aquí al lado? Agradecido siempre por tener a mi papá, a mi esposa y a mis hijos”, expresó el barranquillero, visiblemente conmovido.

Palabras de Carlos Calero antes de la boda de su hija

Posteriormente, le dedicó un emotivo mensaje a su hija Sofía, quien llegará al altar el 14 de junio para comenzar una nueva etapa junto a su pareja, Nicolás Alonso.

“Creo que, como decía Iván, esta es la graduación de papá y de mamá. Les hemos entregado las herramientas para que vuelen. Lo principal es que hemos criado e impulsado a dos grandes seres humanos para que sean buenas personas, conscientes de lo que pasa en el mundo. Para mí es un momento muy especial porque ella ya va a formar su familia, así como lo hicimos nosotros hace 28 años. Le deseo todas las bendiciones y que tenga un hogar tan lindo como el nuestro”.

Las palabras tocaron el corazón de todos en el set. Una de las más conmovidas fue Carolina Cruz, quien no pudo contener las lágrimas y aprovechó para hablar de su propio padre y enviarle un saludo especial.

Ante la emoción general, Sofía respondió: “Ese es mi sueño, tener una casa con tanto amor, risas y apoyo como en la que crecí. Es difícil salir, pero sé que los tengo apoyándome en todo. Nuestro vínculo es tan fuerte, que sé que solo será distancia por cierto tiempo, pero siempre vamos a estar juntos”.

El momento se volvió aún más especial cuando al set llegaron Paulina Ceballos, esposa de Calero, y su padre, el señor Fidel Calero.

Iván Lalinde le preguntó qué había aprendido de su padre, y Carlos respondió: “Él lo sabe. Duraron 60 años con mi madre, que ya no está… pero está cerca. El mayor ejemplo fue ese: un amor incondicional, con altibajos, con buenos momentos y otros no tanto. Eso me lo llevo en el corazón, porque fue lo que quise para mi vida. Y creo que hemos hecho un trabajo interesante con Carlos y Sofi. A través de los ejemplos uno construye para formar un hogar”.

