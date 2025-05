Cuándo se casa Sofía Calero, hija de Carlos Calero: se acerca el importante evento

En más de una oportunidad, Carlos Calero ha demostrado tener una relación muy estrecha con los miembros de su hogar; por eso, cuando se conoció que su hija Sofía Calero aceptó la propuesta de matrimonio de su novio Nicolás Alonso Escobar, muchos han deseado conocer detalles de la boda.

Cuándo se casa Sofía Calero, hija de Carlos Calero

El pasado 28 de mayo, la joven apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 80 mil seguidores para referirse al evento: "En un mes me caso con el amor de mi vida", escribió en las historias junto a un clip en el que se le observa abrazándose con su futuro esposo.

Sofía Calero, hija de Carlos Calero, reveló cuánto tipo falta para su boda. Foto: Instagram @sofiacalero

Aunque no especificó la fecha, se espera que sea a finales de junio. Es necesario aclarar que antes de abandonar la casa de sus padres y de despedirse de ellos en el aeropuerto, Sofía tuvo la oportunidad de celebrar su despedida de soltera en compañía de las mujeres más cercanas a su círculo.

Cómo fue la propuesta de matrimonio de Sofía Calero

Sofía compartió en Instagram fotos de la propuesta de matrimonio que tuvo lugar en Italia. Al respecto, el presentador de Día a Día ofreció una entrevista para La Red en donde revelaba que antes del viaje a Europa su yerno se le acercó junto a su esposa Paulina Ceballos para pedirle formalmente la mano de la joven.

“Esto fue planeado meses antes. Nico llegó a mí y me dijo que tenía algo que preguntarme sobre el trabajo. Yo, inocentemente, fui a tomarme un café con él y, de un momento a otro, me soltó la noticia; me dijo que iba a aprovechar el viaje a Europa y que le iba a proponer matrimonio a Sofi”, mencionó el también conductor del concurso musical La Descarga en el citado medio.

Asimismo, dijo que, aunque al momento de conceder la exclusiva no sabía con exactitud la fecha del evento, tenía conocimiento de que se realizaría en mayo o junio de 2025; por lo que sus admiradores están a la expectativa de conocer los detalles de esta unión.