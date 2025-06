Con cuánta plata se fue Yo Me Llamo Pipe Peláez tras ser eliminado: Cumplió un sueño

El capítulo 112 de Yo Me Llamo estuvo cargado de emociones. El Templo de la Imitación se llenó de aplausos, lágrimas y sonrisas más intensas que de costumbre. La eliminación de la noche fue la del imitador de Felipe Peláez, cuya salida conmovió a sus compañeros y al público por el vínculo que logró construir en la competencia.

Mira también: Con cuánto dinero se fue Yo Me Llamo Raphael: primeras impresiones al ser eliminado

El doble del ‘Papá de los amores’ se despidió con palabras llenas de gratitud: “Solo agradecimiento. De cada uno de los jurados me llevo lecciones, yo tengo mis sueños y mis proyectos y quise venir a Yo Me Llamo a mostrarme. De los compañeros me llevo lo mejor, y hasta del lobito me llevo esa picardía”, expresó emocionado.

¿Cuánto dinero se llevó Yo Me Llamo Pipe Peláez?

A lo largo del concurso, el imitador de Felipe Peláez se destacó en varias oportunidades por su parecido vocal con el intérprete de Tan natural y Loco, así como por su entrega en cada presentación.

Gracias a su desempeño, fue elegido como el Mejor de la Noche en dos ocasiones:

Publicidad

La primera fue en el capítulo 46 con la canción 'La que se fue, ¡se fue!', lo que le permitió ir al Muro de los Famosos y ganarse 8 millones de pesos. La segunda vez ocurrió en el episodio 51, con el tema Después de ti, donde se llevó 10 millones más.

En total, el imitador se retiró del programa con 18 millones de pesos, y el reconocimiento de haber llegado al grupo de los siete mejores imitadores del país.

Yo Me Llamo Pipe Peláez conoció al real

Además del dinero y la experiencia, el imitador cumplió un gran sueño antes de salir del programa: conocer a su ídolo original. Felipe Peláez apareció sorpresivamente en la Escuela de Imitadores y compartió con él una clase llena de consejos.

Publicidad

Durante ese encuentro, el artista real le dio recomendaciones específicas sobre los finales de las frases, uno de los puntos en los que los jurados más lo habían corregido.

Mira también: Cuánto dinero se ganó Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat en el programa: te sorprenderás

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.