Quién ganó hoy el Desafío de Sentencia y Hambre: Rata se enfrentó cara a cara con un amigo

Tras el emocionante Desafío Millonario en el que Omega resultó vencedor y su capitán Juan cambió a Potro por Rata para fortalecer a su equipo, los tres grupos se midieron en la primera prueba de este nuevo ciclo, en la que se entregaron chalecos para hombres.

Mira también: Lágrimas de Zambrano por dura pérdida en el Desafío: se despide de un gran integrante de Gamma

A la competencia en el Box Blanco asistieron Gero, Leo, Tina y Manuela por Alpha; Rata, Juan, Katiuska y Miryan por Omega; mientras que Gamma estuvo representado por Zambrano, Potro, Yudisa y Grecia.



Cómo fue la prueba en el Box Blanco

El reto se disputó por relevos. Los competidores debían superar aros colgantes, plataformas suspendidas, estribos y peldaños, además de avanzar sujetándose de mallas circulares y cruzar una esfera metálica gigante.

Publicidad

En el segundo nivel, debían recoger una lanza y lanzarla desde lo alto para encestarla en una canasta. El equipo que lograra ubicar sus cuatro lanzas sería el ganador.



Un duelo de amigos y una final de infarto

Los primeros en salir fueron Zambrano, Rata y Gero. Como era de esperarse, el atleta de OCR tomó la delantera y le dio a Omega una gran ventaja. La atención se centró en el duelo entre Rata y Zambrano, quienes en Gamma fueron grandes amigos, pero en esta ocasión se enfrentaron como rivales.

En el recorrido, Gero sufrió una caída después de pasar la esfera gigante, lo que retrasó a Alpha, que no logró completar la pista.

Publicidad

Mira también: Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”

La definición estuvo en manos de Juan y Potro, quienes protagonizaron una final muy pareja y un duelo intenso. La tensión aumentó porque el capitán de Omega fue quien sacó a Potro de su equipo.

Finalmente, Juan llegó primero y le entregó la victoria a Omega, que ganó el Desafío de Sentencia y Hambre. Con este triunfo, el equipo aseguró la comida para todo el ciclo y obtuvo el poder de enviar el chaleco a otro grupo, evitando así sentenciar a uno de los suyos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.