Katiuska frenó en seco a Zambrano por comentarios que avivaron rivalidad entre Juan y Potro

En el Desafío de Sentencia y Hambre se vivieron momentos de tensión de inicio a fin. En el Box Blanco los competidores dejaron todo en la pista, conscientes de lo que estaba en juego: asegurar la comida para el ciclo y evitar el temido chaleco de sentencia.

Mira también: Lágrimas de Zambrano por dura pérdida en el Desafío: se despide de un gran integrante de Gamma



La definición estuvo a cargo de Juan y Potro, quienes se enfrentaron en el último relevo en un duelo cargado de adrenalina y tensión, pues era el primero que llegara a la meta quien le daría la victoria a su equipo.

En medio de la competencia, Zambrano no se quedó callado y con sus gritos avivó la presunta rivalidad entre los dos desafiantes. Potro fue el primero en encestar su lanza y, mientras se devolvía por los obstáculos, Zambrano lo animaba con frases que incomodaron a Omega.

Publicidad

“Tranquilo, que tú eres un líder. Gamma te va a defender, este es tu equipo”, gritaba el medallista olímpico, recordándole además a Potro que el mismo Juan lo había sacado de Omega en el intercambio por Rata.

Ante esto, Katiuska reaccionó y lo frenó en seco: “Zambrano, cálmate, no queremos crear discordia”. A lo que él respondió: “Lo estoy apoyando a mi manera, ustedes apoyan a su manera”.

Publicidad

Mira también: Sathya pensó en renunciar al Desafío cuando estaba en Omega: “Eso es muy duro”

La competidora, excapitana de los rosados, insistió en que sus palabras no eran apoyo, sino que podían generar división: “Eso que dijiste crea discordia entre los compañeros y no es la idea”.

Mientras tanto, desde la casa, Yudisa y Grecia alentaban a Potro con gritos de “esta es tu final”. La tensión era máxima, pues ambos competidores estaban muy parejos y ofrecieron una definición de infarto.

Finalmente, Juan logró remontar y vencer a Potro, asegurando la victoria para Omega en el Desafío de Sentencia y Hambre.

Publicidad

Cabe recordar que en el capítulo 44 de esta temporada, tras el Desafío Millonario, Juan tomó la decisión de sacar a Potro de Omega y enviarlo a Gamma para quedarse con Rata, considerado por muchos como el mejor competidor de la temporada.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.