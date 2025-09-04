Publicidad

Desafío Siglo XXI  / Katiuska frenó en seco a Zambrano por comentarios que avivaron rivalidad entre Juan y Potro

Katiuska frenó en seco a Zambrano por comentarios que avivaron rivalidad entre Juan y Potro

Katiuska le pidió a Zambrano que dejara de lanzar pullas contra Juan mientras animaba a Potro en su regreso en el Box Blanco del Desafío, pues, según ella, esos comentarios generaban discordia entre los equipos.

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:33 p. m.