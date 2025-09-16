Murió actor de Capitán América mientras dormía; también había ganado dos Premios Oscar

El mundo del cine está de luto debido a la muerte de Robert Redford, el destacado actor y director que llegó a ganar dos Premios Oscar debido a su exitosa carrera artística. La directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PM, Cindi Berger, fue la encargada de revelar la información, añadiendo que el deceso se produjo mientras él dormía en su casa ubicada en Utah, Estados Unidos.

Quién era Robert Redford en el universo cinematográfico de Marvel

Tras varios años en el cine, Redford aceptó la propuesta que le hizo Marvel de participar en la película Capitán América: soldado de invierno (2014), en donde dio vida a Alexander Goodwin Pierce, el líder de HYDRA que había conseguido infiltrarse en el gobierno de Estados Unidos, quedándose con el poder de una importante organización.



Y aunque todo parecía indicar que esta sería su única aparición en la saga de películas, el actor sorprendió a su público al participar de nuevo en este compilado de cintas. Esto tuvo lugar en el 2019, cuando salió Avengers Endgame, que contó con la participación del elenco principal que está conformado por figuras como Robert Downey JR. Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, entre otros.

Sobre Robert Redford

Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Tras el fallecimiento de su madre, el director estudió en el Instituto Pratt de Nueva York arte y diseño de escenarios; sin embargo, esto no fue a lo que terminó dedicándose, pues descubrió allí su pasión por la actuación.

Siguiendo esta línea, Robert debutó en el cine en 1961 y solidificó su carrera con los años, llegando a participar en exitosas producciones de la talla de 'Dos hombres y un destino', 'El golpe' y 'Todos los hombres del presidente'. En 1981 recibió su primer Premio Oscar debido a su trabajo como director de la película 'Gente corriente'; la segunda estatuilla fue un Oscar honorífico por su trayectoria, el cuál recibió en 2002.

