En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Murió actor de Capitán América mientras dormía; también había ganado dos Premios Oscar

Murió actor de Capitán América mientras dormía; también había ganado dos Premios Oscar

La noticia del fallecimiento de Robert Redford a los 89 años fue confirmada por Cindi Berger, quien dio de talles del deceso; y posteriormente fue replicada por The New York Times.

Murió Robert Redford, actor de Capitán América, a los 89 años.
Murió Robert Redford, actor de Capitán América, a los 89 años.
Foto: Capitán América y el soldado del invierno.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:13 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad