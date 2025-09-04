Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Murió Giorgio Armani, 'Rey de la moda italiana', a los 91 años en Milán

Murió Giorgio Armani, 'Rey de la moda italiana', a los 91 años en Milán

De acuerdo con la información publicada por el grupo empresarial, Giorgio Armani falleció rodeado de sus seres queridos y de Leo Dell'Orco, su compañero en los últimos 20 años.