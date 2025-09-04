Murió Giorgio Armani, 'Rey de la moda italiana', a los 91 años en Milán

A través de una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram, la marca Armani confirmó la muerte de Giorgio Armani. La noticia la dio a conocer en la mañana de este 4 de septiembre, hecho que de inmediato despertó reacciones por parte de los usuarios de internet y de figuras públicas de la talla de Donatella Vesace.

"Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani. Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros", fue el comunicado que emitió la marca.

En el mismo mensaje, el equipo de trabajo del diseñador recordó cómo fue su trabajo en los 50 años que dedicó a la creación de esta empresa que trascendió las fronteras y ganó distinción en todo el mundo. Asimismo, trajo a colación los valores que lograron que la marca hiciera la diferencia y se posicionara dentro del mercado: "Giorgio Armani siempre hizo que la independencia –de pensamiento y acción – fuera su sello distintivo. La compañía es, ahora y siempre, el reflejo de este espíritu. Su familia y empleados llevarán al Grupo adelante en el respeto y la continuidad de estos valores", se leyó.

Honras fúnebres de Giorgio Armani

De acuerdo con el comunicado, la cámara fúnebre estará instalada a partir del sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 del mismo mes. Esto incluirá un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Milán, más específicamente en la Vía Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. A pesar de que la fecha, hora y lugar son detalles públicos, se sabe que sus cercanos le darán el último adiós en medio de una ceremonia privada, tal y como lo solicitó el propio Armani antes de fallecer.

Las reacciones ante su deceso no se han hecho esperar: "Descanse en paz", "Enorme pérdida humana y cultural", "El mundo perdió a un gigante hoy", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

