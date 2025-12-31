Karen, del Desafío, ya mostró a su nuevo prometido: tiene 16 años más que ella y es extranjero

Karen Candia fue una de las exparticipantes del Desafío 20 Años que más resaltó a lo largo del programa, gracias a sus habilidades físicas que la llevaron a convertirse en semifinalista. Sin embargo, también dio de qué hablar porque se involucró con Renzo, cuando este aún era novio de Anamar, ambos también exdesafiantes.

Mira también: La "tiradera" entre Anamar y Karen del Desafío no para y expusieron sus intimidades: "asco ser tú"



El pasado 21 de diciembre volvió a captar la atención porque se comprometió durante el matrimonio de una amiga. El anuncio lo hizo a través de su perfil de Instagram, donde suma más de 308 mil seguidores, compartiendo varias imágenes del especial momento. No obstante, fue este 31 de diciembre cuando la joven publicó por primera vez una selfie junto a su prometido



Quién es el prometido de Karen del Desafío

El ahora prometido de Karen se llama Silvio Surdi, es italiano y nació el 30 de diciembre de 1987. De hecho, recientemente celebró sus 38 años, lo que confirma una diferencia de edad de 16 años con la exdesafiante, quien actualmente tiene 22. Se trata de un hombre de piel blanca, con barba y varios tatuajes visibles en su cuerpo.

Según la información que aparece en su perfil de Facebook, Surdi estudió en la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli y vive en Capua, Italia. Aunque no hay datos públicos sobre su ocupación, en sus redes se observan varias fotografías de viajes que ha realizado y se conoce que tendría tres hermanos.

En dicho perfil, el italiano ha compartido al menos tres fotos junto a Karen, tomadas al interior de un carro. Sin embargo, no es posible ver el contenido de su cuenta de Instagram, ya que permanece privada.



Publicidad

¿Qué pasó con el primer esposo de Karen, del Desafío?

Karen ingresó al programa de Caracol Televisión estando casada con un francés llamado Álex, de quien se conocían pocos detalles debido a que mantenían una relación bastante discreta. Tras la polémica con Anamar y el padre de su bebé, la joven reveló en Lo Más Viral de Noticias Caracol que ya se encontraba separada del extranjero.

Publicidad

No obstante, explicó que legalmente seguían siendo esposo y esposa, ya que él no había querido otorgarle el divorcio. Desde esa entrevista, realizada en marzo de 2025, no se ha conocido públicamente si la exparticipante ya oficializó la separación.

Lo cierto es que su nuevo prometido es una figura distinta al hombre que conoció a través de una aplicación de citas y con quien se fue a vivir a Francia, con la ilusión de formar un hogar.

Mira también: Karen, del Desafío, tomó radical decisión tras polémica con Anamar y Renzo

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.