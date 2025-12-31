Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Mensajes de feliz Año Nuevo
Murió exmánager de Diomedes Díaz
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Karen, del Desafío, mostró a su prometido: cómo se llama, de dónde es y cuántos años tiene

La semifinalista del Desafío 20 Años se comprometió en diciembre y ahora se conocen más detalles sobre su nueva pareja: es extranjero y entre ambos existe una notable diferencia de edad.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Karen, del Desafío, ya mostró a su nuevo prometido: tiene 16 años más que ella y es extranjero

La semifinalista del Desafío 20 Años se comprometió en diciembre y ahora se conocen más detalles sobre su nueva pareja: es extranjero y entre ambos existe una notable diferencia de edad.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Karen, del Desafío, ya mostró a su nuevo prometido.