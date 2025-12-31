Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mensajes de feliz Año Nuevo
Murió exmánager de Diomedes Díaz
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Murió Isiah Whitlock Jr de ‘The Wire’: qué le pasó y cuántos años tenía

Los fanáticos de la serie 'The Wire' lamentan el deceso del actor que interpretó a Clay Davis y deó un legado en la cultura popular. Conoce acá qué información hay al respecto hasta el momento.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió legendario actor de la serie ‘The Wire’: estuvo en todas las temporadas

Los fanáticos de la serie 'The Wire' lamentan el deceso del actor que interpretó a Clay Davis y deó un legado en la cultura popular. Conoce acá qué información hay al respecto hasta el momento.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Murió Isiah Whitlock Jr. de 'The Wire'