Murió legendario actor de la serie ‘The Wire’: estuvo en todas las temporadas

l mundo de la actuación, en especial Hollywood, está de luto tras conocerse la muerte de Isiah Whitlock Jr., icónico actor que participó en las cinco temporadas de la exitosa serie ‘The Wire’. El artista falleció a los 71 años.

La noticia fue confirmada por Brian Liebman, su agente, quien lo despidió con un emotivo mensaje publicado en redes sociales, acompañado de una serie de fotografías en honor a su memoria.

“Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona. Que su recuerdo sea siempre una bendición. Nuestros corazones están rotos. Se le echará mucho de menos”, expresó.



De qué murió Isiah Whitlock Jr.

Isiah Whitlock Jr., actor estadounidense reconocido por dar vida al político Clay Davis en ‘The Wire’, personaje que marcó a la audiencia con su inconfundible “shiiiiiit”, partió de este mundo a los 71 años.

Aunque no se ha hecho público el motivo exacto de su fallecimiento, el medio Deadline informó que su representante aseguró que murió en paz, luego de enfrentar una enfermedad que le había sido diagnosticada tiempo atrás.



El director Spike Lee también reaccionó a la noticia y despidió al actor con un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock Jr. Que Dios lo bendiga”.

Peliculas de Isiah Whitlock Jr.

Nacido en South Bend, Indiana, en 1954, Isiah Whitlock Jr. construyó una carrera sólida y respetada tanto en el cine como en la televisión. Su presencia en pantalla se caracterizó por personajes intensos y con una fuerte carga dramática.

A lo largo de su trayectoria, participó en varias producciones dirigidas por Spike Lee, consolidando una relación artística que dejó huella en el cine estadounidense. Entre estos trabajos se encuentran ‘BlacKkKlansman’, ‘Da 5 Bloods: hermanos de armas’, ‘Ella me odia’, ‘La última noche’, ‘Red Hook Summer’ y ‘Chi-Raq’.

Además, hizo parte de producciones cinematográficas de alto perfil como ‘Uno de los nuestros’, de Martin Scorsese, prestó su voz en películas animadas como ‘Cars 3’ y ‘Lightyear’, y participó en exitosas series como ‘Veep’, ‘Your Honor’, ‘The Residence’ y la franquicia ‘Law & Order’.