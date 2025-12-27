Publicidad

Murió Perry Bamonte guitarrista y tecladista de The Cure a los 65 años

Falleció Perry Bamonte a los 65 años y los integrantes de The Cure fueron los encargados de confirmar la noticia por medio de un comunicado, además, hablaron de la causa de su muerte.

Murió guitarrista de The Cure a los 65 años: esto se sabe de su deceso

Falleció Perry Bamonte y los integrantes de The Cure fueron los encargados de confirmar la noticia por medio de un comunicado en su página oficial, en el que recordaron su trayectoria.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
