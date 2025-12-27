Murió guitarrista de The Cure a los 65 años: esto se sabe de su deceso

En la noche del 26 de diciembre se hizo pública la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la reconocida banda británica The Cure, intérprete de canciones emblemáticas como Friday I’m in Love y Boys Don’t Cry, entre otras.

Lee más: Muere actriz de 'El Rey León' en Broadway, a sus 26 años; señalan a su pareja

Murió integrante de The Cure

La noticia fue confirmada a través de la página oficial de la agrupación, donde los músicos expresaron su tristeza por lo ocurrido. En el comunicado se lee: “Confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante Navidad”.



En el mismo mensaje, los integrantes de The Cure destacaron sus cualidades personales y artísticas: “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, señalaron, recordando también sus primeros años junto a la banda.

Bamonte estuvo vinculado al grupo durante varios años antes de unirse oficialmente a inicios de la década de los 90, luego de reemplazar a Roger O’Donnell, quien dejó la agrupación y le cedió su lugar. Desde entonces, su aporte musical fue clave en diferentes etapas de la banda.

Álbumes como The Wish, Wild Mood Swings y Bloodflowers contaron con su participación, consolidando su talento como músico. A lo largo de su trayectoria con The Cure, Bamonte realizó más de 400 presentaciones durante aproximadamente 14 años.





Lee más: Chayanne, de luto en plena Navidad: envío emotivo mensaje por lamentable muerte

Publicidad

En 2005, el artista se retiró temporalmente de la agrupación. No obstante, en 2022 retomó su lugar y participó en cerca de 90 conciertos adicionales. Según los integrantes, estos espectáculos estuvieron entre “algunos de los mejores en la historia de la banda”, culminando con el concierto de A Lost World en Londres, el 1 de noviembre de 2024.

La noticia generó múltiples reacciones entre seguidores y fanáticos de la agrupación, quienes a través de redes sociales expresaron mensajes de despedida y reconocimiento por el legado musical de Bamonte dentro del rock alternativo.

Publicidad

Lee más: Murió actor de 'Friends' a los 60 años tras perder la batalla contra el cáncer

Finalmente, la banda manifestó su más sentido pésame y envió condolencias a la familia del músico, quien tenía 65 años: “Lo extrañaremos muchísimo”, concluye el comunicado oficial publicado por The Cure.