Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Murió exmánager de Diomedes Díaz
Silvestre Dangond reapareció
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cuántos años tiene Alfonso Lizarazo y qué tanto ha cambiado físicamente

La mente detrás de Sábados Felices, el legendario programa humorístico que lleva más de cinco décadas al aire en la televisión colombiana, celebró un año más de vida.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Alfonso Lizarazo cumplió 85 años: así luce el creador de Sábados Felices

La mente detrás de Sábados Felices, el legendario programa humorístico que lleva más de cinco décadas al aire en la televisión colombiana, celebró un año más de vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Alfonso Lizarazo cumplió 85 años.