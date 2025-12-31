Alfonso Lizarazo cumplió 85 años: así luce el creador de Sábados Felices

No caben dudas de la importancia de Sábados Felices en la historia de la televisión colombiana, pues se ha transmitido de manera ininterrumpida desde 1972 y, gracias a ello, posee un Récord Guinness. El alma y la mente creativa de este icónico formato es Alfonso Lizarazo Sánchez, quien además fue su presentador durante muchos años.

Mira también: Heriberto Sandoval recuerda doloroso detalle que no se conocía sobre la muerte de La Gorda Fabiola



Cuántos años tiene Alfonso Lizarazo

El pasado 29 de diciembre, el bumangués celebró sus 85 años, motivo por el cual aquí te contamos más sobre su admirable trayectoria y te mostramos cómo luce actualmente.



En redes sociales llamó la atención un video publicado por el comediante Marco Antonio Amaya, en el que mostró el estado de salud del fundador del formato. En el clip se ve a Lizarazo vistiendo una camisa azul y jean, con el cabello canoso, sentado en un sofá y mirando a la cámara.

La publicación llegó a cientos de personas, quienes aprovecharon el espacio de comentarios para enviarle mensajes de cariño y admiración, como: “Qué alegría volver a ver a don Alfonso, que la vida le regale muchos años más”, “Maestro, gracias por darnos tantas alegrías 👏”, “Qué recuerdos tan lindos con su programa” y “Todo un maestro”.

Cómo llegó Alfonso Lizarazo a Caracol

Lizarazo nació el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga y llegó a Bogotá a los 18 años con el sueño de ser ingeniero, abogado o vendedor, pero la vida le tenía otros planes. Julio Nieto Bernal, entonces gerente de Caracol, lo contrató para hacer turnos en los controles, y con el tiempo fue escalando dentro de la compañía.



Publicidad

Primero fue locutor y luego dio el salto a la televisión. En 1972 se le ocurrió Sábados Felices, proyecto que llevó a la realidad y del cual fue director y presentador durante más de 20 años.

Uno de los momentos más angustiantes de su vida ocurrió el 13 de noviembre de 1994, cuando fue secuestrado por un grupo ilegal mientras viajaba junto con integrantes de su programa en Florida, Valle del Cauca. Finalmente, fue liberado tras cinco días de cautiverio.

Publicidad

Mira también: 'Barbarita’, de Sábados Felices, reveló su oscuro pasado con el alcohol: “Una época terrible”

Para 1998 decidió apartarse de los medios y apostarle a la política: fue elegido senador de la República por votación popular y completó su periodo legislativo en 2002.

