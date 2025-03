Heriberto Sandoval recuerda doloroso detalle que no se conocía sobre la muerte de La Gorda Fabiola

Heriberto Sandoval le concede una entrevista a Se Dice de Mí en donde no solo habla de cómo llegó a la televisión, sino que también cuenta cómo la muerte de La Gorda Fabiola se convirtió en uno de los momentos más complejos de afrontar para el elenco de Sábados Felices, superando incluso el secuestro de Alfonso Lizarazo.

Mira también: Recordar es Reír: A César Corredor y Heriberto Sandoval los engañaron antes de un show

Cómo se enteró Heriberto Sandoval de la muerte de La Gorda Fabiola

Según informa, todos habían tenido la oportunidad de hablar con ella un par de días antes de su deceso, por lo que creyeron que nuevamente había superado su enfermedad y que se recuperaba satisfactoriamente; sin embargo, un mensaje le comprobó lo efímera que es la vida.

“Un libretista me escribió como a las 6:00 a.m., estaba yo terminando de revisar una jornada de libretos cuando me dice ‘don Heri, ¿es cierto lo que están diciendo de La Gorda?’ y yo ni siquiera le contesté, dije ‘se murió La Gorda’, ya con eso, y después fui a mirar y vi un WhatsApp de Polilla contándonos a todos la partida, esa misma madrugada”, señala en medio del programa.

Publicidad

Mira también: “Significa lo mismo, pero suena mejor” Heriberto Sandoval explica la maravilla de los términos

Asimismo, Sandoval cuenta que tan pronto se dio a conocer la noticia, la producción reunió a los comediantes para lanzar un homenaje a su compañera que, de hecho, fue uno de los programas con más rating debido a la coyuntura. A esto se le sumó que Día a Día también presentó un capítulo especial para recordar los mejores momentos de Posada en la pantalla chica y cómo su carisma y amabilidad la llevaron a entablar una relación muy estrecha con sus colegas.

Publicidad

“Logramos montar un especial basado en las anécdotas que todos ellos tenían con La Gorda, todas positivas, sin necesidad de hacer esfuerzo. Todos tenían, dos, tres, cuatro anécdotas porque era una persona muy bacana con todos, muy solidaria, una gran líder”, expuso Francisco Javier Bohórquez, director de Sábados Felices.

Mira también: Heriberto Sandoval recuerda una presentación muy polémica con Don Jediondo

No te pierdas ningún contenido de Sábados Felices los sábados en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los https://www.caracoltv.com/sabados-felices/capitulos