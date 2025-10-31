En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: descubre qué mujer recibirá el último chaleco

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: descubre qué mujer recibirá el último chaleco

No te pierdas esta noche el capítulo 85 del Desafío, en donde Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Amarillo. Nadie quiere recibir el chaleco, porque es un paso cerca a la eliminación.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: descubre qué mujer recibirá el último chaleco
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: descubre qué mujer recibirá el último chaleco
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 31 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 08:25 p. m.
    Empieza el Desafío de Sentencia y Bienestar

    Omega y Gamma se enfrentan en el Box Amarillo, ¿quién ganará?

  • 08:24 p. m.
    La apuesta que hace Tina con Leo

    Antes de que todos los compañeros se fueran al Box Amarillo, Tina se sienta con Leo y le dice que apuesten $100 millones si son los merecedores de 1.200 millones de pesos, que es el premio por ganar el Desafío Siglo XXI.

  • 08:24 p. m.
    Zambrano habla del Box Negro

    Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, le pregunta a Zambrano por el tema del chaleco. Posteriormente, Gio también habla, porque él fue quien llevó la temida prenda a Omega.

  • 08:09 p. m.
    Mencho y Potro llegan de ditu

    Mencho revela qué comieron en la Suite ditu con Potro, y que estaban muy felices y también de regresar a su casa y no a Playa Baja.

  • 08:07 p. m.
    Zambrano habla cómo se siente

    Katiuska le pregunta a Zambrano cómo se siente y se asegura de que él ya no tiene fiebre en el Desafío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad