Omega y Gamma se enfrentan en el Box Amarillo, ¿quién ganará?
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: descubre qué mujer recibirá el último chaleco
No te pierdas esta noche el capítulo 85 del Desafío, en donde Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Amarillo. Nadie quiere recibir el chaleco, porque es un paso cerca a la eliminación.
Actualizado 31 de oct, 2025
08:25 p. m.Empieza el Desafío de Sentencia y Bienestar
08:24 p. m.La apuesta que hace Tina con Leo
Antes de que todos los compañeros se fueran al Box Amarillo, Tina se sienta con Leo y le dice que apuesten $100 millones si son los merecedores de 1.200 millones de pesos, que es el premio por ganar el Desafío Siglo XXI.
08:24 p. m.Zambrano habla del Box Negro
Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, le pregunta a Zambrano por el tema del chaleco. Posteriormente, Gio también habla, porque él fue quien llevó la temida prenda a Omega.
08:09 p. m.Mencho y Potro llegan de ditu
Mencho revela qué comieron en la Suite ditu con Potro, y que estaban muy felices y también de regresar a su casa y no a Playa Baja.
08:07 p. m.Zambrano habla cómo se siente
Katiuska le pregunta a Zambrano cómo se siente y se asegura de que él ya no tiene fiebre en el Desafío.