Cómo se llaman los gemelos de La influencer, en la ficción y en la vida real

Los gemelos se robaron la atención de todos los televidentes, quienes aparecieron en el primer capítulo de La influencer. En el minuto 41:48 de este episodio se lucieron como los hermanos de Maritza Matallana.

Quiénes son Castor y Polo, gemelos de La influencer

En aquella escena, ellos estaban comiendo con su familia, y en ese momento empiezan a hablar de Maritza y su papá, les llaman la atención por expresarse mal de su hermana. Solo bastaron unos segundos para descrestar en la pantalla de Caracol Televisión.



Ahora bien, algunos se han preguntado cómo se llaman en realidad los gemelos, quienes hacen de Castor y Polo en la novela. Según indican en sus redes sociales, ellos son Iván y Daniel, dos artistas que, no solo impactan por su manera de actuar, sino también por cómo cantan. En su cuenta de Instagram, en la que tienen más de 6.000 seguidores, exponen cada logro y lo felices que son haciendo lo que tanto les gusta.

Recientemente, para darle la bienvenida al personaje de cada uno dedicaron emotivas palabras para agradecer llegar hasta este punto. "Por fin. No se imaginan lo que esperamos este momento. Castor y Polo, gracias por dejarles poner un poco de nuestra esencia, somos más gemelos que nunca". Frente a esto, los fans los felicitaron por seguir brillando en cada una de las actividades en la que destacan lo buenos que son.

"Mis hermanos, que el todopoderoso los acompañe en este nuevo comienzo", "que su gracia inunde sus vidas, los admiro profundamente y van a cumplir todo lo anhelado", "Gracias por ser tan especiales", "Dios los bendiga y Mamita María los acompañe siempre", "muy contenta por ustedes", dijeron algunos en los comentarios que le dejaron en aquella red social por lo emocionados que están de verlos en pantalla.



Cuál es el elenco de La influencer

Mariana Gómez, su protagonista; Juan Manuel Mendoza, Andrea Guzmán, Carlos Camacho, Felipe Calero, Luna Baxter, Marcela Agudelo, Edwin Maya y Viviana Santos, entre otros, que harán de esta una excelente producción.

Ahora bien, si no quieres perderte ningún episodio de La influencer, debes estar conectado de lunes a viernes de 9:30 p.m. a 10:30 p.m. y saber todos los detalles de la vida de Maritza Matallana, la joven que creadora de contenido.