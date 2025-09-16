En vivo
Viuda de Omar Geles vio cómo reanimaban al cantante: razón por la que creyó que se salvaría

Viuda de Omar Geles vio cómo reanimaban al cantante: razón por la que creyó que se salvaría

Maren García concedió una entrevista para Sinceramente Cris en donde se pronunció sobre su llegada al hospital una vez se enteró del incidente que tuvo Omar Geles jugando tenis.

Maren García, viuda de Omar Geles, confesó que vio cómo reanimaban al cantante.
Maren García, viuda de Omar Geles, confesó que vio cómo reanimaban al cantante.
Foto: Instagram @maren.garcia y Sinceramente Cris (YouTube).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 07:14 a. m.

