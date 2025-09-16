Viuda de Omar Geles vio cómo reanimaban al cantante: razón por la que creyó que se salvaría

Desde que murió el cantante de vallenato Omar Geles, su viuda, Maren García, ha sido sincera con su comunidad respecto a cómo ha afrontado el proceso de duelo. Recientemente, la mujer concedió una entrevista en la que confesó cómo se enteró de su fallecimiento y por qué llegó a dudar del servicio que le estaban presentando los doctores al artista.

Mira también: Maren García, viuda de Omar Geles, publica foto con el artista y deja emotivo mensaje



Maren García vio cómo reanimaban a Omar Geles

La mujer confesó que una vez se enteró de la noticia, corrió a la clínica para conocer el estado de salud de Geles y, aunque ningún trabajador del dentro médico le impidió revisar las cabinas, ella misma se detuvo en la búsqueda al dar con el lugar en el cual estaban reanimando al padre de sus hijos.



Mira el video a partir del minuto 15:33

"La cabina que encuentro, cuando abro, están varios hombres ahí y veo que están haciendo algo, pero yo, mi cabeza, mis nervios no me dejaron entender qué era eso", explicó.

De acuerdo con la versión de Maren, esta situación la llevó a arrodillarse a orar junto con los otros hijos de Geles (Omar Yesid y Stephany) que llegaron posteriormente, pero fue gracias al mejor amigo del también compositor que ella llegó a tener un poco de esperanza respecto a la recuperación de su marido.

Publicidad

"Me dice 'comadre, usted no sabe que mi papá también estuvo así y salió de eso tranquilo y mire, está bien' y yo dije 'tiene razón' y me arrodillé otra vez a orar y ya", dijo.

Mira también: Maren García regresó al lugar donde acompañó por última vez a Omar Geles en concierto: emotivo video

Publicidad

Infortunadamente, las cosas no se dieron así y, a pesar de que Maren creyó que los médicos pudieron hacer más para salvarlo, no fue así, pues después investigó un poco más sobre las muertes súbitas y se percató de que el intérprete de temas como 'Una hoja en blanco', 'Novios cruzados' y 'Los caminos de la vida' había fallecido cuando estaba jugando tenis.

Cabe aclarar que Maren señaló que era muy probable que Omar hubiese presentido su propia muerte, pues ese día en especial se mostró mucho más nostálgico de lo normal, llegando a pasar largas horas orando por su bienestar y el de toda su familia.

Mira también: Maren García se mostró nostálgica y recordó a Omar Geles con tristes mensajes