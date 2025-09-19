Exesposo de Marcela Reyes fue reportado como desaparecido: la DJ pidió ayuda a sus fans

Bayron Sánchez Salazar fue reportado como desaparecido por su familia, así lo dio a conocer su expareja sentimental, Marcela Reyes, a través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram. La denuncia se realizó el pasado 16 de septiembre de 2025 en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, justo cuando el artista se encontraba ofreciendo una gira de conciertos.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el joven se encontraba acompañado de Jorge Luis Herrera, más conocido en la industria del entretenimiento como Regio Clown. Ambos fueron vistos por última vez cuando salían de una gimnasio, por lo que los dos se encuentran desaparecidos.



Marcela Reyes anunció la desaparición de B-King. Foto: Instagram @marcelareyes

Noticia en desarrollo...