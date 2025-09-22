Carolina Cuervo y otros famosos colombianos que tienen apellidos de animales

Aunque no tienen nada que ver con un zoológico, varios famosos colombianos llevan en sus nombres apellidos que hacen referencia directa a animales. Desde actrices reconocidas como Carolina Cuervo hasta cantantes y presentadores, esta curiosa coincidencia ha despertado la atención de más de un fan. Aquí te contamos quiénes son y qué "bestia" llevan en el apellido.



Cuántos años tiene Carolina Cuervo

La bogotana de 45 años (1980) ha destacado por su participación en cine y televisión. Una de sus interpretaciones más recordadas es la que realizó en la primera edición de La Venganza de Analía.

De dónde es Laura de León

Laura León es una destacada actriz y presentadora cartagenera de 34 años. Está casada con Salomón Bustamante y es recordada por los espectadores de Caracol Televisión gracias a su interpretación de Olga Guerrero en su etapa joven en la serie Esmeraldas.



En dónde vive Jhon Álex Toro

Jhon Álex Toro, de 55 años, es un destacado actor que reside en Bogotá y que ha creado una carrera sólida gracias a su participación en producciones de la talla de Nuevo Rico, Nuevo Pobre (en las dos versiones que sacaron); El Cartel, La Hipocondriaca, La Nocturna, La Primera Vez, Los Canarios, entre otros formatos.

En dónde ha trabajado Laura Perico

Laura Perico es una actriz bogotana que ha tenido al oportunidad de desenvolverse en escenarios como el teatro, el cine y la televisión. Uno de sus papeles más recordados fue el de Juliana en La Niña, donde compartió set con figuras de la talla de Ana María Estupiñán y Melissa Cáceres.

De dónde es Alberto León Jaramillo

Alberto León Jaramillo es un actor argentino que logró gran reconocimiento en Colombia desde joven, llegando incluso a participar en producciones como Laura, la santa colombiana y La Hipocondriaca, ambas transmitidas en las pantallas de Caracol Televisión.

En qué equipos estuvo Elson Becerra

Fue un destacado futbolista colombiano nacido en Cartagena, misma ciudad en la que murió en 2006. Durante sus inicios en las canchas trabajo en el Deportes Tolima y el Junior. Conforme avanzó su carrera, tomó experiencia y ganó reconocimiento, logró estar en Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos desde 2003, donde tuvo un gran desempeño.

En dónde nació Carlos Bacca

El destacado jugador de 39 años nacido en Puerto Colombia es recordado gracias a su desempeño en la Selección Colombia, donde jugó con grandes figuras del balompié nacional. Ahora es una ficha importante del Junior, donde ha desempeñado un papel clave para el equipo.

En qué producciones ha trabajado Andrés Toro

El actor pereirano de 48 años y ganador de un Premio India Catalina es recordado gracias a su participación en producciones como Nuevo Rico, Nuevo Pobre (donde interpretó a Mateo, el primo de Bryan) y también en La Bruja, en la que trabajó junto a Flora Martínez.