Hijo de Gregorio Pernía causó controversia por la diferencia de edad con su novia

El actor cucuteño ha creado una carrera sólida dentro del mundo del espectáculo que le ha permitido migrar a otras plataformas como redes sociales, donde muestra su día a día y la relación que tiene con su familia, incluida la que lleva con su hijo Diego Fernando Pernía, a quien conoció luego de 30 años y al que reconoció con su apellido luego de que se practican una prueba de ADN que arrojó un 99.99% de compatibilidad.

Lo cierto es que Diego ha intentado incursionar en las plataforma digitales con éxito, pues ya recoge más de 30 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. A pesar de que la mayoría de sus publicaciones están enfocadas en su diario vivir, recientemente llamó la atención al mostrar que se dio una oportunidad en el amor; sin embargo, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar luego de que se percataran de que hay una considerable diferencia de edad entre él y su novia.

Ya son varias las oportunidades que el joven ha presumido a su nueva pareja sentimental, exponiendo de esta forma los lugares que frecuentan, los planes familiares que organizan y hasta exponiendo públicamente muestras de afecto como besos: "Gozando con mi mujer", "Ay, amor, 😍 qué rico 😍😋 estar cada día. Solo sé que si Dios te puso en camino es por algo, gracias por estar 😍❤️", "Mi bebé, mi mujer, se las presento", son algunos de los mensajes que le ha dedicado a su pareja en la citada red.

Las reacciones ante este vínculo han estado divididas: "Que fluyan, se merecen lo mejor, los quiero", "¿Y su esposa y su hija?", "Cambia de mujer a cada rato", "Mal por él, pero bien por ella que está comiendo colágeno directo de la mata", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que Diego es hermano también de Emiliano, Luna y Valentino. Dentro de poco también le dará la bienvenida al nuevo integrante de la familia, pues Erika Farfán se encuentra en los últimos meses de embarazo del quinto hijo del intérprete de 'El titi', recordado personaje de Sin tetas no hay paraíso. La pareja anunció la dulce espera a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram el pasado 16 de abril.

